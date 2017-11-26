На БМЗ произошел крупный пожар

Его тушение продолжалось около часа.

Во время тушения пожара в сталепроволочном цехе №1 Белорусского металлургического завода в г. Жлобине, который произошел в субботу в 16.30, никто не пострадал. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

По его словам, по невыясненным пока причинам во время работы вспыхнул агрегат бортовой бронзированной проволоки.

– Тушение пожара продолжалось около часа. Никто из рабочих цеха и спасателей не пострадал. В настоящее время некоторые производственные участки сталепроволочного цеха №1 возобновили работу, – отметил пресс-секретарь.