«Разным классом, но одним самолетом». Лебедько сфотографировал Макея — оба летели из Брюсселя

Лидер ОГП опубликовал в своем Фейсбуке фотографию министра иностранных дел Владимира Макея, которого собственноручно запечатлел в самолете. Оппозиционный политик и глава МИД возвращались одним рейсом из Брюсселя, где проходил саммит Восточного партнерства.

«Розным класам, але адным летаком. I для эмзээсауцаў, i для правацэнтрыстаў усе брусэльскiя дарогi вядуць у Менск... Прывiтанне, Беларусь!», — написал политик на своей странице.

Сделал ли ответное фото Владимир Макей, неизвестно.

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