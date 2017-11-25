«Чиновники — это такие же люди, которые ходят по тем же разбитым дорогам»

Как заставить чиновников работать и почему сломанный лифт может привести к широким переменам в обществе.

В Витебске 25 ноября прошел Форум регионального развития, организованный кампанией «Говори правду». На мероприятие собралось более 150 человек. Участники делились опытом успешного решения проблем региона, а также давали советы по взаимодействию с властями и чиновниками.

«Власти осознали проблему и пытаются исправить ситуацию, но поздно»

Затронули участники форума и ситуацию в экономике. Экономист Сергей Чалый объяснил, почему власти инициировали подписание декрета о самозанятости и декрет об упрощении условий ведения бизнеса.

— Властями было упущено время для проведения реформ, — отметил Сергей Чалый. — С 2014 года наблюдаются массовые сокращения на госпредприятиях. Но если до последнего времени малый и средний бизнес мог аккумулировать уволенных с предприятий сотрудников, то в последние два-три года у бизнеса появились и собственные проблемы, связанные в первую очередь с общим кризисом и с падением платежеспособности населения. Ситуация выглядит пессимистично. И, по моим наблюдениям, до ближайших президентских выборов Лукашенко не будет проводить никаких реформ, соответственно ситуация будет только ухудшаться.

Сергей Чалый

По мнению экономиста, власти пытаются решить проблему, о чем говорят предпринятые шаги по самозанятости и в сфере бизнеса.

— Это осознание проблемы и попытки исправить ситуацию. Но эти шаги не будут эффективны, потому что время упущено, — считает экономист.

Присутствующие в том числе обсуждали вопросы занятости. В частности, что будет с работниками крупных предприятий, если все же дойдет до массового закрытия гигантов белорусской промышленности вроде МАЗа, МТЗ. Интересовали людей эффективность работы независимых экспертов в пропавительственных предпринимательских союзах, а также вопрос стоит ли брать кредиты в условиях кризиса?

«Достаточно было всего лишь 30 подписей под петицией, и власти быстро решили вопрос»

Отдельный блок был посвящен конкретным проблемам города Витебска. Витебская урбанистка Оксана Кузина рассказала о том, как правильно вести диалог с властями. По ее мнению, важно говорить с чиновниками на их языке.

Оксана Кузина

— Нужно изучать нормативно-правовую базу по интересующему вас вопросу. Тогда работа идет намного проще, чем если это происходит просто на эмоциях, — советует Оксана Кузина.

А жительница Бешенковичей Елена Качан поделилась опытом решения конкретной проблемы — отсутствия горячей воды в городи.

— Для этого достаточно было всего лишь собрать 30 подписей под петицией, и после этого власти достаточно быстро решили вопрос, — отметила активистка. — Все проблемы можно решить, если просто за них взяться. И сбор подписей бывает эффективным.

Елена Качан

В этой связи правозащитник Павел Левинов отметил, что у простых белорусов практически отсутствует правовая культура.

— Люди порой просто не знают, что у них есть право требовать от властей выполнения их служебных обязанностей. Чиновника можно заставить сделать его работу, — считает правозащитник.

При этом Павел Левинов отметил, что власть по-прежнему держит общество под контролем.

— Свобода собраний под большим вопросом, есть множество других проблем, связанных с судами и прокуратурой.

«Люди сами не идут к чиновникам, которые хотят решить проблему»

Витебский региональный координатор «ГП» Лидия Сагидулина также отметила, что простые граждане порой сами не стремятся идти на контакт с властями.

— Проблемы есть, но люди просто ленятся прийти на прием к чиновнику, написать коллективное обращение, которое, как показывает практика, бывает эффективным, — отмечает активистка. — Людям нужно понять, что они сами могут решать свои проблемы, не ждать от властей и чиновников, что кто-то позаботиться об их проблемах.

В качестве примера она привела декрет №3, который в Витебске обсуждали в присутствии помощника президента.

— На эту встречу практически не пришли жители Витебска, хотя это один из самых пострадавших от безработицы регион, — отметила Лидия Сагидулина. — То есть, люди сами не идут к чиновникам, которые хотят решить наболевшую проблему.

Андрей Дмитриев, Татьяна Короткевич, Лидия Сагидулина, Павел Левинов

— Власти и чиновники — это такие же люди, которые ходят по тем же разбитым дорогам, пьют некачественную воду, а значит, переживают те же проблемы. Поэтому чтобы их решить, нужно вместе что-то делать, — отметили присутствующие в зале.

Также прозвучало мнение, что мало подписать коллективное обращение, нужно еще и контролировать его дальнейшую судьбу, проявлять настойчивость.

Экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич отметила, что главная задача — повернуть власть лицом к народу. Она призвала людей к самоорганизации и созданию сообществ.

Татьяна Короткевич

— Начиная можно с собственного дома, — считает Короткевич. — От решения проблемы неработающего лифта, можно перейти к решению проблем двора, улиц, квартала. Это та точка роста, которая позволит перейти к более широким переменам в обществе.