«Сын будто был не в армии, а в тюрьме». В Беларуси создается альтернативный Комитет солдатских матерей

Существующее объединение «Матери солдат» активисты называют «ручным подразделением Министерства обороны».

В Беларуси создается альтернативный Комитет солдатских матерей. Об этом в интервью «Народной воле» сообщила правозащитница Наталья Басалыго-Горячко. Она говорит, что новая организация будет отличаться от существующего объединения «Матери солдат», которое называет «ручном подразделением Министерства обороны».

Басалыго-Горячко говорит, что была 1 ноября в Генштабе Минобороны, изложила и обосновала идею об альтернативном Комитете солдатских матерей — «поставила военных перед фактом», что тот будет создан. В Минобороны, говорит она, «встретила взаимопонимание». Официального ответа она ожидает в начале декабря.

— Подчеркну, мы ни в коем случае не собираемся позорить нашу армию. Вместе с Министерством обороны мы хотим улучшить условия службы, сделать так, чтобы матери спокойно отпускали в армию своих сыновей, а не воспринимали призыв как трагедию. Поэтому мы предлагаем, чтобы в армии в проблемных случаях работали гражданские психологи, мы предлагаем, чтобы конфликты между военнослужащими выявлялись и решались на ранних стадиях, — поясняет правозащитница.

Правозащитница отмечает, что смерть Александра Коржича в Печах показала проблемы в белорусской армии. Недавно из армии вернулся ее собственный сын Иван: молодой человек до сих пор «выходит из армейского состояния», так как «будто был не в армии, а в тюрьме».