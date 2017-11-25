«За выезд обязана заняться сексом с клиентом 3 раза». Откровение гомельчанки из эскорт-услуг

Кто такие «эскортницы»? Простым языком — это профессиональная проститутка, отличающаяся привлекательной внешностью, интеллектом, изысканной одеждой и аксессуарами, знанием иностранных языков.

Оля (имя изменено) уже три года работает в эскорте в Турции, Малайзии и Корее. За это время она потеряла любимого, научилась вычислять подставных полицейских, завязала с наркотиками и разочаровалась в дружбе. Что такое «эскорт» и почему это «бизнес не для слабаков», читайте в нашем репортаже.

Предыстория

Оля родилась в Гомеле, ей 28 лет. Окончила 11 классов и работала официанткой в клубе «Европа». Тяжелые отношения с матерью, которая постоянно выпивала, младший брат, содержать которого приходилось именно ей, подтолкнули ее уехать в Сочи в поисках больших заработков. Оля не скрывает, что в работе официанткой ей везде приходилось кокетничать с клиентами. Это приносило большие чаевые. Иногда случались курортные романы. Есть ли у них жены и дети, чем они зарабатывают на жизнь, Оля не интересовалась. Но сначала влюблялась сильно. Один из ее кавалеров без объяснений бросил ее, а через 2 дня снял квартиру в её же подъезде, но уже для новой своей девушки. Но каждый ее мужчина брал на себя все расходы. Постепенно желающих брать на себя содержание не только Оли, но и ее семьи, становилось все меньше.

Когда Сочи себя изжили, она вместе с подругой улетела в Москву. Но бешеный ритм, нереальные цены на жилье, сумасшедшая конкуренция на каждую вакансию, вымотали ее буквально за три месяца. Она вернулась домой. А дома ее родные, которые за эти годы привыкли не работать, а ждать денежных переводов. Решающим моментом стала болезнь матери — рак печени. Сказались годы алкоголизма. Операбельный, заметили рано. Нужны были деньги — много и прямо сейчас. Оля решила, что лучше похоронить свои принципы и гордость, чем ждать помощи, которой просить было не у кого.

Первый контракт

Кто такие «эскортницы»? Простым языком — это профессиональная проститутка, отличающаяся привлекательной внешностью, интеллектом, изысканной одеждой и аксессуарами, знанием иностранных языков. Чаще всего этот вид услуги называют «сопровождение». По словам Оли, современный эскорт не возможен без секса. Он является главным условием.

Свой первый контракт Оля получила в одном из Киприотских ночных клубов «Golden Girls» на три месяца.

«На Кипре проституция официально разрешена. Я получила рабочую визу. Мама думала, что я лечу работать официанткой. Она до сих пор не знает, чем я занимаюсь. Наверное, догадывается, но вопросы не задает. Первые три месяца я работала без выходных. Есть обязательная программа — это с 9 вечера до 1 ночи. В это время все девочки должны находиться в клубе. Все что от меня требовалось в клубе — 10-минутный танец возле шеста. Никаких навыков не нужно. Главное — изображать сексуальность. Ну и быть девочкой-праздником. Общаться с гостями клуба, танцевать, веселиться. На ночь гости клуба могут брать девочек с собой. Это называется «выезд». Клубу они платят 250 долларов. Утром всех должны снова привезти в клуб. За время выезда я обязана была заняться сексом с клиентом 3 раза. За дополнительные услуги была своя цена. Вообще за ночь можно было заработать до 500-600 долларов», — вспоминает Оля.

Все девочки живут в клубе. У каждой своя комната. Днем они предоставлены сами себе. Были случаи, когда клиенты выкупали Олю на несколько суток: «Как-то я просидела с клиентом в казино трое суток. Он не знал никаких иностранных языков, а я не знала турецкий. Потом нас с подругой выкупили российские футболисты. Они читали нам морали. Учили жизни. Вообще нам пить запрещено. Но мы так напились, что к утру просто передрались. Никто серьезно не пострадал. Утром нас на такси отправили в клуб. Но это не самый страшный случай. Однажды меня избил клиент. Я упала на пол, а он пинал меня ногами. Я рассказала директору клуба, больше этого человека в нашем клубе не было. На него написали заявление в полицию».

За первый свой контракт Оля заработала 24 000 долларов. В последующие контракты суммы были намного скромнее. Раз в месяц она высылает деньги домой. По приезду полностью погасила долг за лечение. Даже осталось на ремонт в квартире. Мечтала, что купит себе машину. Но деньги разлетелись буквально за месяц.

Любовь там, где ее не может быть

За время работы в клубе Оля вывела закономерность — можно зарабатывать больше, если влюблять в себя клиентов. Поклонников у нее становилось все больше. Богатый немец выкупил ее из клуба на две недели и увез в Стамбул. Мечтал забрать с собой в командировки по миру, но есть условия клуба — выкупить навсегда девушку стоило от 12 000 долларов. Где-то столько клуб зарабатывает в месяц на каждой девушке. Он «кормил» ее завтраками, что скоро переведет нужную сумму. Покупал нижнее белье за 300 долларов, даже успел познакомиться с Олиной мамой. Когда Оля поняла, что такой суммы у него точно не будет, вернулась в клуб.

Вскоре в ее жизни появился Эмин. У него была исламская семья и дети на Кипре. Он работал в клубной сфере. Был постоянным гостем «Golden Girls», другом владельца заведения. Их роман закрутился очень быстро. Все началось с выезда, куда Эмин взял Олю и нескольких других девочек с собой. После их встречи ей изменили обязанности. На выездах она бывала все реже и реже. Основной ее задачей стало — координировать других девушек. Помогать на месте. Все благодаря Эмину, который планировал открыть свой клуб в Стамбуле и забрать Олю к себе на работу администратором.

Когда Оля приехала навестить родных в Гомель, ей сообщили, что Эмина больше нет. Передозировка наркотиков. Оля предполагает, что это случилось не просто так. У Эмина было много завистников и конкурентов.

«Эмин был моей отдушиной. Что-то светлое в моей жизни, несмотря на всю ту грязь вокруг. Он мог заниматься сексом с кем хотел. Я иногда ездила на «выезд». Но у нас была огромная любовь. После его смерти внутри меня что-то сломалось. Прошло 2 года. Сейчас у меня есть парень, он из Стамбула. Ему 24. Мы познакомились в клубе. Но я не могу сказать, что я испытываю к нему хоть что-то. Просто привыкла. Да и пора задумываться о будущем. О семье. А он уже предложил переехать жить к его маме. Были разговоры о детях».

За время нашей беседы Олин телефон звонит каждые полчаса в Viber. Включается видеосвязь. На ломанном английском с турецким акцентом Оля старается показать в камере, что она сейчас не одна. Буквально пять секунд, и она сбрасывает звонок: «Он запрещает мне работать в эскорте. Контролирует постоянно мой телефон. Удалил все мои фото из соцсетей. Он сейчас в армии и звонит мне оттуда каждые полчаса. Думает, что я в Беларуси тоже могу работать. Смешно. Он еще не до конца осознает, что ему придется выкладывать определенную сумму в месяц на меня для моей семьи. Иначе речи не может идти о семье».

Дружба на рабочем месте

Как таковой дружбы в этой сфере не может быть. Так называемые «подруги» — это те, с кем удобнее вместе работать.

«Моя «подруга» Аня — профессиональная танцовщица из России. Она одна из самых высокооплачиваемых девушек на Кипре. За последний контракт она заработала больше 60 000 долларов за три месяца. В позапрошлом году за счет клуба она увеличила себе грудь за 4000 у.е. Правда, зрелище так себе. Она когда на шесте крутится, эти импланты постоянно куда-то подмышки сваливаются. Работать с ней было очень удобно. Правда, первое время. Она не только профессионально танцует, но и к сексу подходит так же. С каждым своим клиентом она старалась получать оргазм. Прям работник года! Она из кожи вон лезла, а я могла немного схалтурить. Но со временем отношения испортились. На один из выездов мы попали к двум туркам. Нас сразу опередили кого к кому. Мой клиент чувствовал себя плохо, перепил, и поэтому я просто сидела, гладила его по животу и разговаривала с ним. А Ане пришлось на соседнем диване отрабатывать за двоих. Потом меня отправили в клуб за наркотиками. А когда я вернулась, оказалось, что у них был групповой секс. Мы ехали в такси домой, и она начала мне высказывать, что все чаевые полагаются ей, потому что я ее «кинула», а ей было очень страшно. Она, наверное, думала, что я не знаю, что за такие дополнительные услуги ей неплохо заплатили. Да и бедная, так страшно ей было, что она потом с этими же мужиками улетела в Таиланд на две недели. Видела ее фото в Инстаграме».

Рассказывая про свою совместную работу с Аней, Оля не может сдержать улыбку.

«Моя цель была избежать всеми способами эти три секса с клиентом за ночь. Хоть это и было обязательством, мне попадались мужчины, которые могли заняться со мной один раз сексом минут на 15, а потом мы просто разговаривали. Был случай, после которого Аня перестала со мной работать. Наш клиент говорит мне «Вижу ты хорошая, личико у тебя доброе. А она выглядит как стерва. Значит, ты целуй меня в шею, а она пусть сосет».

Наркотики

Самый распространенный наркотик в этом бизнесе — кокаин. На нем сидят и клиенты, и девочки. По словам Оли, благодаря этому наркотику улучшается настроение и даже хочется заниматься сексом.

«Первый свой контракт я не слазила с кокаина. Он помогал мне работать три месяца без выходных. Пить нам было запрещено. Но некоторые заработали себе зависимость. Кто-то покупал его с неосторожностью и попадал в тюрьму. У меня получилось с него слезть. Еще мои клиенты постоянно закидывают в себя таблетки экстази. Но для меня это чуть не стало смертельно. Меня от клиента увезли домой еле живую. Я неделю приходила в себя. Сейчас я иногда позволяю себе употреблять. Все-таки с ним мне легче быть именно той, какой меня хотят видеть клиенты».

Малайзия и Корея

Больше года как Оля перестала ездить по контрактам в клуб. С тех пор как у нее появились отношения, она стала работать через сайты эскорт-услуг. Заказы она получает для себя, но отправляет туда девочек, которые просят ее находить им клиентов.

Первую свою поездку в Малайзию ей помогла организовать Аня. Они вместе съездили туда на разведку. Поработали там месяц и вернулись обратно в Стамбул, где они постоянно проживают.

Чаще всего Оля и ее девочки бывают в Малайзии и Корее. Обычно живут там от двух недель до двух месяцев. Заработать получается до 500 у.е. в день.

Все заказы она ищет через специальные группы в Whatsapp, куда менеджеры скидывают их с сайтов. По словам Оли, все они называются модельными агентствами. Таких групп у нее в телефоне больше десятка. По каждой стране и городу отдельно. Обязательным условием для работы через такие группы — по приезду в страну девушка обязана подтвердить свой приезд фотографией возле главной достопримечательности города с листиком в руках, где написана дата приезда. После этого менеджеры отправляют ей заказы с адресом отеля и временем.

Есть определенные правила, которые Оля соблюдает для своей безопасности. Проституция в этих страна запрещена. В отеле клиента они всегда уточняют на ресепшене его номер и фамилию. Отели должны быть дорогими: «Были подставные копы. Их вычислить очень легко. Я всех отправляю в душ перед сексом. Коп никогда не разденется. Самое главное не брать в руки деньги. У нас был случай, когда менеджеры выкупали девочек из участка».

Разница в работе между клубами и частными заказами в том, что в последних можно купить секс на 15 минут, полчаса, ночь или неделю. Все зависит от того, сколько готов заплатить клиент. А за деньги он может получить «All service» (англ. «полный сервис») — это когда девушка готова на любые капризы клиента.

«Когда я привожу девочек на заказ, бывало, что я просто сидела в туалете и ждала эти 15 минут. Иногда за дополнительную плату меня просили оставаться в комнате и наблюдать за процессом. Однажды на заказе от меня не просили заняться сексом. Клиент попросил пописать на него, а в это время он мастурбировал».

Для того, чтобы получать максимальное число хорошо оплачиваемых заказов Оля каждые полгода должна обновлять свое портфолио. Десяток фотографий хранятся на сайтах эскорт-услуг. Но иногда клиенту просто отправляются фотографии русских знаменитостей.

«Ну откуда в Малайзии будут знать кто такая Анна Семенович? Ее фотографии — самые ходовые у тех, кто еще не сделал свое портфолио. Просто на заказ отправляют кого-то похожего. Если клиент что-то подозревает, то говорим, что та девушка заболела, а вот эта сделает не хуже. All service все решает».

Что дальше?

Сейчас Оля не хочет что-то планировать или загадывать. В Гомель она вернулась, чтобы сделать Шенгенскую визу и повидать родных. За три года работы в эскорте она немного подтянула свой английский, и сейчас у нее есть возможность попробовать работать во Франции и Италии. Визу дали на 16 дней пребывания, и пока ее парень в армии еще 5 месяцев, у Оли есть время немного заработать. У нее была попытка уехать в Израиль, но на границе после 5 часов допроса в отдельной комнате, изучения ее телефона и досмотра багажа, ей поставили отказ в паспорт, и она улетела обратно в Стамбул.

В конечном итоге, после Нового Года Оля решила, что если останется в Стамбуле и ничего не получится в Европе, то она заведет ребенка и станет примерной женой.

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