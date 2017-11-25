Как приехать в Беларусь и не облажаться

Беларусь – одна из последних terra incognita в Европе и любопытное место для путешественников, утомленных пряничными европейскими городами. Визовые ограничения становятся все мягче, а Беларусь – все интереснее для иностранцев. Мы изучили с десяток официальных сайтов, перевели самое главное на человеческий язык, собрали все нужные ссылки и теперь рассказываем по пунктам, как приехать в Беларусь – от визы и регистраций до полезных приложений.

Кому нужна виза?

В Беларуси есть три вида виз: транзитная (на 2 дня), краткосрочная (действует 90 дней) и долгосрочная (действует год, срок пребывания – 90 дней). Для туристов подходит краткосрочная, она может быть однократного, двукратного или многократного въезда. Если ты приезжаешь ненадолго и соблюдаешь определенные условия, виза не понадобится.

Подробнее обо всех тонкостях оформления визы и страховки читайте здесь.

Как вести себя на границе?

Подготовь для проверки паспорт и страховой полис (карточку) или заключи страховой договор на границе.

Заполни миграционную карту. Инструкции по заполнению есть на стороне А. Пограничник поставит на миграционной карте отметку о въезде и отдаст тебе сторону Б. На ней тебе нужно будет поставить отметку о регистрации и сдать обратно на пограничном пункте, когда будешь уезжать из Беларуси. Если потеряешь – влепят штраф до 1050 BYN (€ 500) за административное правонарушение.

Если ты едешь на машине, у тебя должен быть с собой страховой сертификат, действительный на территории РБ и подтверждающий страхование в системе «Зеленая карта».

Если ты едешь в Беларусь на срок менее 30 дней, у тебя должны быть при себе деньги в эквиваленте двух базовых величин на день пребывания (на ноябрь 2017 это примерно 46 BYN или € 23 в день), а если ты едешь на дольше – то не менее 50 базовых на все время (1150 BYN или € 575).

Важно: проверь, чтобы в твоих документах не завалялась случайно парочка купюр (это может быть расценено как взятка). На границе нельзя фотографировать или снимать видео, разговаривать по мобильному.

Ты можешь провозить с собой не больше трех литров алкоголя, 200 сигарет (если предпочитаешь сигары или табак – 50 штук или 250 г соответственно). Всего багажа можешь тащить с собой 50 кг, но если вдруг его у тебя больше – придется заплатить не менее € 4 за каждый лишний килограмм. Если везешь с собой налички больше $ 10 000 – придется задекларировать. Оружие, наркотики и взрывоопасные вещества привозить нельзя – тут никаких сюрпризов. Если с тобой путешествует собака или другое животное, придется подготовить ветеринарное свидетельство.

Все подробности о том, что можно возить через границу Беларуси, читай здесь.

Как добраться в Минск из аэропорта?

Минский аэропорт находится в 40 км от города. Добраться можно на автобусе, поезде или такси.

Автобус 300Э или микроавтобус 1400-ТК, 1430-ТК. Пожалуй, самый удобный способ добраться до центра города – это автобус. Он идет до Центрального автовокзала. Билеты можешь купить в терминале аэропорта, у водителя и на сайте. И автобус, и микроавтобус стоят 4 BYN (примерно € 2), но в микроавтобусе меньше места для багажа. Дорога займет около часа, зато заодно получишь экскурсию по центру Минска – автобус проезжает по главному проспекту (единственная остановка, кроме конечной – у станции метро «Уручье»). Рейсы начинаются в 00.30 и заканчиваются в 23.50, автобусы отправляются в среднем каждый час (рано утром и ночью реже, днем – каждые полчаса). Остановка автобуса в аэропорту – сразу на выходе из 5-6 сектора в зоне прилета.

Такси. Стоянка такси находится перед все теми же 5-6 секторами здания аэропорта. Расстояние от Национального аэропорта «Минск» до первой станции метро «Уручье» – 33 км, до центра Минска – 42 км. Время в пути – 30-40 минут. При заказе на сайте стоимость от 30 BYN (€ 17), другие варианты такси: 135, 7788, 157, 107, 152, стоить будет 35-45 BYN. Можешь заказать машину заранее через Uber: поездка до ближайшей станции метро обойдется в € 10, до центра города – € 16.

Аренда авто. Наконец, для максимальной свободы передвижения и независимости от транспортных расписаний можно арендовать авто прямо в аэропорту. Пункты проката найдёшь на 1 этаже, сектор 3-4 (Sixt, Auto-Sale, Avis), цена за один день примерно € 40 – 50.

Где менять деньги?

Национальная валюта в Беларуси – беларусский рубль BYN. Она не является свободно конвертируемой, поэтому заранее запастись средствами не получится.

1 июля 2016 года в Беларуси произошла деноминация, и сейчас сами беларусы привыкают к новым, похожим на евро бумажкам и копейкам. Номиналы банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей; монет – 1, 2, 5, 10, 20, 50 копеек, 1 рубль и 2 рубля. € 1 – это примерно 2,30 BYN (можно уточнять соотношение по курсу Национального Банка или по лучшему курсу через конвертер валют).

Деньги менять можно в банках или пунктах обмена валют (есть в гостиницах, в аэропорту, на вокзале, в гипермаркетах). Комиссии за обмен нет, меняют чаще всего доллары, евро и российские рубли. Можешь снять евро или доллары в банкоматах или расплачиваться карточкой, тем более что они принимаются практически везде.

Как пользоваться общественным транспортом?

В городах Беларуси ходят все виды транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси (микроавтобусы-«маршрутки»). В Минске две линии метро. Билеты покупай в газетных киосках «Белсаюздрук» или «Минсктранс» на остановках или прямо у водителя (будут на 0,05 BYN дороже).

В Минске талончик на одну поездку в наземном транспорте обойдется тебе в 0,6 BYN (€ 0,2) , метро стоит 0,65 BYN (€ 0,25).

Если ты приезжаешь в Минск на несколько дней и планируешь активно пользоваться транспортом, можешь купить проездной – карточку на определенное количество поездок (от 10 до 100 поездок, стоить будет от 5,70 BYN/2,5 € до 62,25 BYN/27 €).

Есть проездные и на количество дней (на 1, 2, 3, 10, 15, 30, 90 суток) – их можно купить на отдельный вид транспорта или в их комбинации (цена в этом случае варьируется от 2,97 BYN/1 € за сутки до 109,59 BYN/50 € за 90 суток, количество поездок не ограничено). Выбирай подходящий для себя вариант.

Каждый раз, когда заходишь в транспорт, приложи карточку к специальному аппарату у дверей или пробей талончик – аппарат одобрительно пикнет, а твоя душа будет спокойна на случай проверки, которые случаются нередко. Штраф для зайцев – 11,5 BYN (€ 5), платить его нужно на месте.

Транспорт ходит по расписанию – проверяй время и маршруты на сайте. Там же есть экспериментальная версия планировщика маршрутов по городу. На многих остановках есть электронные табло, где ты увидишь, сколько минут осталось до следующего автобуса.

Ночных автобусов в Минске нет, метро работает до 00.40. После этого времени основным видом транспорта становятся собственные ноги и такси – вызвать можно по номерам 7788, 135, 157, 152, 107. Поездка на 8-10 км выльется в € 3-4. Работает также и Uber, доехать из одного конца города в другой можно за € 10.

Как сделать временную регистрацию?

Если у тебя паспорт Кзахстана, Латвии, Литвы, России или Украины – можешь расслабиться по поводу этого пункта, тебе можно быть в Беларуси до 30 дней без регистрации. Если ты будешь жить в отеле, санатории или агроусадьбе – тоже можешь не волноваться, персонал сделает все за тебя.

Всем остальным надо в течении пяти рабочих дней (воскресенье и официальные праздники не в счет) сделать временную регистрацию в Отделе по гражданству и миграции по месту фактического проживания.

Для регистрации нужны: заявление, паспорт, страховка, миграционная карта и квитанция об оплате госпошлины (0,5 базовой величины, реквизиты есть здесь). Все будет готово за день, а в миграционную карту тебе должны поставить отметку о регистрации – ее ты сдашь на границе, когда будешь уезжать из Беларуси.

Все подробности о том, как иностранцу сделать регистрацию в Беларуси, читай здесь.

Как перемещаться по Беларуси?

Железная дорога – популярный и удобный транспорт, а маршрутная сеть охватывает большинство городов. Проверяй расписание на сайте, обрати внимание на значок электронной регистрации – с ним оплатить билет картой и не распечатывать его, а просто показать паспорт, когда будешь садиться в поезд. Остальные билеты можно купить в железнодорожных кассах. Цена билетов зависит от расстояния и уровня комфорта самого поезда.

Автобус доедет туда, куда не доедет поезд. Изучай расписание, а купить билет можно онлайн или на автовокзалах.

На машине. Несмотря на хорошее развитие общественного транспорта, в Беларуси много мест, куда доехать на поездах и автобусах не так-то просто – понадобятся пересадки или помешает неудобное расписание. Бери в аренду машину и составляй свой собственный маршрут. Обрати внимание, в Беларуси есть платные дороги.

Как оставаться на связи?

В Минске wi-fi словишь чаще всего в кафе, торговых центрах и отелях – спрашивай пароль у сотрудников. Уличный интернет не бесплатный – купи пластиковую карту «Белтелеком» с логином и паролем в киоске или оплати через web-портал самообслуживания (откроется автоматически, когда ты подключишься к сети BELTELECOM.) Три часа интернета обойдутся примерно в € 3, а карту покрытия wi-fi можешь посмотреть здесь.

Для мобильной связи купи местную симку от velcom, «МТС» или life:). Само подключение (для него нужен паспорт) обычно бесплатно, во многие тарифы входят бесплатные звонки и интернет-трафик.

Где жить?

Помимо обычных вариантов с отелями и Airbnb, в Беларуси очень популярен вариант снять комнату на несколько дней – его лучше искать на местных сайтах, например, kvartirant.by. Проверенные места для жилья ищи в наших гайдах по городам Беларуси.

Если ты собираешься остановиться в Минске, можешь в зависимости от своего бюджета выбрать роскошный пятизвездочный отель (Renaissance Minsk Hotel сети Marriott (пр-т Дзержинского, 1е) ), гостиницу в ретро-стиле, передающую архитектурный дух СССР (например, Орбита (пр-т Пушкина, 39) ) или хостел (например, Trinity (ул. Старовиленская, 12/14). Больше вариантов – в нашем гайде по Минску.

Как оформить Tax Free?

Если ты в течение одного дня совершаешь шоппинг в одном магазине на 80 BYN и больше – можешь оформлять Tax Free. Действует это только в магазинах, участвующих в программе возврата – смотри список.

В магазине тебе должны оформить специальный «Чек на возврат НДС» (покажи сотруднику обычный кассовый чек и свой паспорт). Чек на возврат оформят в двух экземплярах – один тебе, один остается в магазине. Проверь, чтобы твои данные были указаны правильно, чтобы стояла подпись продавца и печать магазина и был прикреплен оригинал кассового чека.

Когда будешь уезжать из Беларуси, покажи сотрудникам таможни свои покупки (должны быть неиспользованными и в неповрежденной упаковке), чек на возврат НДС и паспорт. Тебе поставят отметку о выезде (помни, что сделать это надо в течение трех месяцев со дня покупки).

Когда приедешь домой, на обратной стороне чека на возврат НДС укажи сведения о своей банковской карточке и отправь его по почте (уже готовый конверт на адрес РУП «Белтаможсервис» тебе должны выдать вместе с чеком). Не затягивай – через шесть месяцев это уже будет неактуально. В течение 30 дней после того, как «Белтаможсервис» получит твое письмо, они перечислят деньги на твою карточку.

А также другие советы читайте тут.