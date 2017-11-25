Павел Якубович о «шпионской истории»: «Украине не нужны белорусские секреты»

Главный редактор газеты администрации президента «СБ-Беларусь сегодня» высказался на тему шпионского скандала между Беларусью и Украиной.

Свое видение ситуации Павел Якубович представил в передаче «Клуб редакторов» на телеканала «Беларусь-1».

— Мы знаем из официального заявления комитета госбезопасности, что арестован и дает показания Павел Шаройко, — цитирует слова Якубовича «Белсат». Мы видим по телевизору, как он «колется»: рассказывает, что он разведчик, выдает своего куратора в посольстве Украины… Не стоит удивляться, что у государства есть разведка. Чем интересна Беларусь для украинского генштаба? Прежде всего тем, что Украина постоянно высказывает обеспокоенность «а не будет ли Россия атаковать нас с белорусской территории». Полагаю, что Украине не нужны белорусские секреты. Разведку они ведут исходя из геополитической ситуации. Все боятся, что российские танки через нашу страну пойдут на них. Хотя Александр Лукашенко уже трижды сказал, что Беларусь никогда не будет плацдармом для наступления на Украину.

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