В Польше запретят торговлю по воскресеньям

Сейм Польши 24 ноября принял закон о запрете на торговлю по воскресеньям.

Закон вступит в силу 1 марта 2018 года сообщает Радио «Польша».

Однако отказ от воскресной торговли будет постепенным. В 2018 году торговля будет разрешена в два воскресенья ежемесячно (первое и последнее), в 2019 — в одно воскресенье месяца, а в 2020 году торговля по воскресеньям будет полностью запрещена.

Запрет не распространится на автозаправочные станции, вокзалы, аэропорты, аптеки, часть цветочных магазинов, сувенирные лавки и интернет-магазины.

Инициативе запретить воскресную торговлю в Польше уже 28 лет. По данным проведенного в марте 2017 года опроса, 59% опрошенных поляков были против данного запрета, 35% поддержали новые правила.

За принятие закона проголосовали 254 депутата, 156 были против, 23 воздержались.

Ежегодно белорусы оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро, напоминает TUT.BY. Кроме того, «на закупы» в Польшу отправляются также жители России, Украины, Литвы и Латвии. Противники запрета воскресной торговли приводили этот аргумент в качестве одного из основных. Сокращение торговли отразится на торговых сетях в пограничных регионах в восточной Польше.