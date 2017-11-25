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Экономика
25.11.2017
Романчук: «На каждого белоруса в пенсионном фонде было бы около $ 50 тысяч»

Экономист объяснил, кто проел эти деньги и какую выгоду мы упустили.

Ярослав Романчук на свой странице в Фейсбук пишет о том, почему мы предсказуемо имеем пенсионную дырку от бублика, хотя могли отлично заработать.

«Друзья, давайте искренне порадуемся за граждан и пенсионеров Норвегии. В 1996 году норвежские власти создали пенсионный фонд. Его отдали в управление Центральному банку своей страны. В результате за 21 год работы он так инвестировал деньги, что заработал $ 95 тысяч на каждого гражданина страны. Всего же в фонде — $ 191 тысяча долларов на каждого из 5,2 млн. норвежцев. Среднегодовая доходность за этот период составила ~7% годовых.

А сейчас зададим белорусскому правительству вопрос: «Сколько денег на каждого белоруса заработал государственный пенсионный фонд Беларуси? Какова доходность тех денег, которые белорусы платят каждый месяц?». У нас тоже был достаточно щедрый нефтяной грант от России. Его размер составил ~ $ 70 – 75 млрд. Белорусские власти решили пустить эти деньги на текущее потребление, на увеличение зарплат, на финансирование государственных программ. На них стали долларовыми миллионерами несколько тысяч белорусских VIP-распорядителей чужого.

А обыкновенные белорусы что? Предсказуемо мы имеем пенсионную дырку от бублика. Правительство лишило нас права выбора, заверяло, что нечего нашим деньгам делать на мировом финансовом рынке. Мол, так акулы капитализма их съедят. По факту оказалось, что их проели отечественные номенклатурные начальники на пару со своими коммерческими партнёрами.

Если бы белорусские власти пошли по норвежскому пути, то с учётом объёма нефтегазового гранта, который получала Беларусь, на каждого жителя нашей страны можно было бы заработать ~$ 25 тысяч. На каждого белоруса в пенсионном фонде было бы около $ 50 тысяч. В сытые годы белорусские власти не думали о пенсионерах. Они спешили показать быстрый результат, доказать людям, что модель Совок/Госплан работает.

В результате объём упущенной выгоды белорусов от отказа властей идти по норвежскому пути в пенсионном обеспечении и управлении высокими доходами от нефтегазового бизнеса составляет ~$ 475 млрд. Это не просто ошибка. Это нанесение Республике Беларусь ущерба в особо крупном размере. И что? Ни одного стратега, идеолога, распорядителя пенсионными деньгами не наказали, а вот предпринимателей, которые на свой страх и риск производят товары и услуги, тысячами сажают за решётку. Не по-людски это, не по-божески».

 
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