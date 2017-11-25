Фотофакт. Могила основателя белорусской лингвистики Карского находится в ужасном состоянии

За этими кустами на Смоленском кладбище в Петербурге могила академика Карского, автора трехтомной монографии «Белорусы».

Ограда, как и само захоронение, в очень плохом состоянии.

Примечательно, что могила Карского «охраняется государством». Может, пришло время охранять и от российского государства?

Справка. Евфимий Карский (1860/1861 — 1931) — основатель белорусской лингвистики, академик Российской академии наук. Автор трехтомной монографии «Белорусы», в которой исследовал язык, литературу и культуру белорусского народа.

В 1905 году Карский стал ректором Императорского Варшавского университета, в 1917 году — профессором Петроградского университета. А в 1922 году стал действительным членом Института белорусской культуры.

В 1919 году Карский был снят с должности профессора в Минском педагогическом институте как человек с неблагополучной «политической физиономией», и в этом же году подвергся аресту. В последние годы жил и работал в Петербурге.