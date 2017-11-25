Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа

Зацепило! Фотография главы государства из Буда-Кошелево заставила вспомнить другой снимок двадцатилетней давности.

На кадрах из Буда-Кошелево Александр Лукашенко запечатлен с пожилой жительницей города. Он рассказывает ей о том, когда вырастут пенсии. Ну, как рассказывает? Скорее, отмахивается: «Будем работать еще лучше, будем экономику поднимать, и пенсии будут расти».

Но в глаза бросается другое. Сам антураж этой сцены. С одной стороны Лукашенко, окруженный местными чиновниками с непроницаемыми лицами и бдительной охраной, которая внимательно следит, чтобы расстояние до тела не превышало допустимые границы. С другой — скромно одетая пожилая женщина, в глазах которой читается даже не надежда, а отчаяние и безысходность.

И таких фотографий из поездок президента в последнее время мы видим огромное множество. Александр Лукашенко со своей лоснящейся свитой и тот самый народ — два разных мира, между которыми непреодолимая граница.

И сразу вспоминается снимки 20-летней давности, когда главу государства от его народа ничего не отделяло.

И этих двух фото, пожалуй, вполне достаточно, чтобы увидеть всю эволюцию белорусской власти за это время.