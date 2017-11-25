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25.11.2017
Эксперт: «Во время задержания в Могилёве милиционеры стреляли друг в друга»

Операция поимке грабителя банка, которую Лукашенко назвал «блестящей», прошла отнюдь не так хорошо, как это было представлено.

На грубые ошибки милиционеров указал в интервью «Еврорадио» бывший следователь прокуратуры, правозащитник Олег Волчек.

— Заметно, что сопровождение машины идёт непрофессионально, — отмечает Олег Волчек, просматривая видео задержания. — Разведка не работает. Кто-то должен незаметно наблюдать за этой машиной и сообщать по рации о её движении. Может даже навстречу ехать какой хлебовоз, оборудованный всем необходимым, чтобы просматривать ситуацию. Но это всё должно так быть. Потому что неизвестно, что он делает. А вдруг он там закладывает бомбу. Мы же не знаем, почему он остановился у этого дома. А может, он уже убил своего заложника!? Тогда вообще другая операция должна быть... А мы видим, что всё происходит спонтанно, экспромтом.

По официальным данным, управляет автомобилем преступника первый заместитель начальника УВД Могилёвского облисполкома Александр Васильев, который представился начальником службы безопасности банка, предложил преступнику поменять на себя других заложников. В определённый момент Александр Васильев сумел остановить машину и выскочить из неё вместе с ключами. На видео видно, как заместитель начальника УВД бежит навстречу машине милиции.

— Наверное, здесь нужно было делать столкновение с машиной, прижимать дверь его машины, чтобы он не мог выйти. А два стекла из этого пистолета он бы не прострелил... Но мы видим, что сотрудники вневедомственной охраны остановились и в небольшом замешательстве, так как просто не знают, с чего начинать и как проводить задержание, — говорит Олег Волчек.

Второй автомобиль с правоохранителями (белая «Шкода») действует правильно — блокирует выезд грабителя. Но в следующий момент правоохранители открывают обе двери машины и фактически открывают себя для обстрела.

— Они же не знают, а вдруг этот человек профессиональный убийца и снайпер, который может с двух пуль их быстро положить, — комментирует бывший следователь прокуратуры. — Есть и ещё одна проблема, хорошо известная мне из следственной практики. Это жилой квартал. И это ещё одна причина, чтобы задерживали профессионалы. Потому что пули могут улететь рикошетом в жилые дома, что может нанести серьёзные повреждения простым людям. Мы же не знаем, а вдруг, кто-то стоял за забором и наблюдал. Может, думали, что кино снимают. Кто-нибудь мог выбежать посмотреть, что происходит, а грабитель подумал бы, что это правоохранитель в штатском...»

Эксперт также обращает внимание на кадр, в котором пули попадают в стекло милицейской машины.

— Машины правоохранителей стоят на линии огня, то есть преступник находится ровно между ними. Мы видим, что преступник находится спиной к машине с регистратором и лицом к гражданской машине правоохранителей. Не видно, стреляет ли он, но видно, что он бежит в сторону «гражданских». В этот момент в лобовое стекло служебного автомобиля летят пули. Я так думаю, что это пули именно правоохранителей в штатском. По дыркам в стекле понятно, что убойная сила пуль достаточна, чтобы попасть в голову или шею правоохранителей. То есть они могли подстрелить друг друга, и только чудом этого не сделали.

Красным обозначен грабитель. Синим — правоохранители в штатском, которые ведут огонь. Зелёным — дырки от пуль на стекле.

И опять же, это подтверждает необходимость работы профессионалов, которые с первого выстрела могут попасть в ноги преступнику и обезвредить его. На видео видно, что расстояния между правоохранителями и грабителем невелики. Тем не менее, слышно не менее 15 выстрелов, которые не попадают в преступника, и тот убегает по дороге.

— Таким образом, правоохранители создают ещё одну опасную ситуацию, — комментирует Олег Волчек. — Он побежал с оружием по жилом секторе и отбегает довольно далеко от правоохранителей. Слава богу, что ему навстречу не выходят люди, которые потенциально стали бы следующими заложниками. Нужно понимать, что в этой ситуации он уже находится в стрессовом состоянии и действовать будет, как загнанная животное.

По мнению бывшего следователя, правоохранители правильно сделали, что подбили грабителя машиной. Это позволило его временно обезвредить. Но за мгновение до этого на видео появляется милицейская машина, которая едет навстречу преступнику и его преследователям, но никак не реагирует.

— Получается, несогласованность действий. Вероятно, что в этой машине даже не знают, что идёт задержание, — рассуждает Олег Волчек. — Когда идёт перехват, то перекрываются все каналы, и у всех должна быть связь на одной волне. Кстати, вы обратили внимание, что за всё время задержания не слышно никаких приказов? Импровизационность и какая-то спутанность всей операции объясняется тем, что просто нет приказов руководства.

Пока правоохранители выходят из машины, преступник поднимается и бежит в сторону служебного автомобиля. В момент, когда он выбегает из кадра, на лобовом стекле появляются новые дырки от пуль. Похоже, что на этот раз стреляет грабитель, но точно сказать невозможно. Параллельно огонь ведут и правоохранители в штатском. Выстрелить через стекло мог и водитель служебного автомобиля, чей пистолет тоже появляется в кадре за несколько секунд до выстрелов. Уже за кадром происходит задержание, в ходе которого слышно ещё около 15 выстрелов.

— Видите, какая ситуация получилась, чудом люди остались живы в банке и очень повезло по дороге и во время задержания. Это может свидетельствовать о том, что в МВД есть проблемы с кадрами и на районном уровне, и на самом высоком. Да и вообще, в таких случаях вылетать на место должен или заместитель министра, или сам министр. Это же чрезвычайная ситуация для Беларуси, подобное же не каждый день у нас происходит.

 
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