Эксперт: Если полмиллиона белорусов не могут найти работу, надо думать, как их поддержать

Почему чиновники не выполнили приказ Лукашенко?

Власти так и не сумели справиться с массовой безработицей. Глава Администрации президента Наталья Кочанова на днях заявила, что в стране порядка 500 тысяч человек не работают.

Суровые реалии победили словесную угрозу

Между тем, решить эту проблему Александр Лукашенко поручал чиновникам еще весной нынешнего года.

— К 1 мая все должны быть трудоустроены. В какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут, — грозился глава государства 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны.

Однако, на самом деле, проблема не решена до их пор. Почему?

Эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова считает, что директивные приказы «давайте всех трудоустроим» не работают. Особенно в ситуации, когда экономика восстанавливается после кризиса

-- Во многом проблема безработицы в Беларуси состоит в том, что не соответствуют предложение и спрос. Безработные сконцентрированы в малых городах, в сельской местности и в определенных профессиях, которые не пользуются спросом, -- подчеркивает аналитик.

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба напоминает, что Министерство труда и соцзащиты отчиталось в мае о трудоустройстве всех желающих. Но безработных в стране, по его мнению, больше, чем полмиллиона.

-- Многие ищут работу за пределами Беларуси. Поскольку точных данных нет, приводятся сведения о том, что от 500 до 800 тысяч человек и более работают в России. Все больше белорусов выезжают в Польшу и Прибалтику: там выше зарплаты, -- говорит экономист.

По его мнению, отчет Минтруда отражает бюрократический подход. Он отмечает, что официальный уровень безработицы в Беларуси ( в пределах процента) не отражает реалий. В службу занятости обращаются люди, которые исчерпали возможность найти работу по знакомству или самостоятельно. Белорусы не идут на биржу, потому что пособие по безработице -- мизерное. Рекомендации МВФ поднять его хотя бы до уровня минимальной зарплаты не выполняются.

— Обратившийся в службу занятости должен отработать на общественных работах, иначе не получит пособия. Поэтому большинство людей ищут работу по другим каналам, — говорит Борис Желиба.

Как обеспечить белорусов работой на Родине ? Эксперты предлагают наиболее эффективные способы.

Продолжение статьи читайте здесь.