Гололед, туман, дожди. Чего ждать от погоды в выходные

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

25 ноября ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах республики кратковременные осадки, в основном дождь. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..+4°С, по востоку при прояснениях -2..-5°С; во второй половине дня повысится до +1..+6°С, по юго-западу до +8°С. Атмосферное давление будет падать.

26 ноября на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +2..+7°С.

27 ноября ночью на большей части территории, днем по восточной половине страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах республики туман, слабый гололед. Температура воздуха в течение суток -1..+4°С.