Невзоров: «Я думаю, что Владимир Владимирович, конечно, офигел, когда увидел себя в таком виде»

Российский публицист Александр Невзоров о новых российских памятниках.

«Один памятник меня, честно говоря, очень порадовал из вновь открывшихся, — отметил Невзоров в интервью на «Эхо Москвы». Очень понравился памятник Свободе в Костроме. Там трехголовый динозавр. Это памятник личной свободе человека. И никто не замечает, в чем так классный прикол.

Там, действительно, трехголовый динозавр. Три головы обозначают исполнительную, законодательную и судебную власть, причем этот трехголовый динозавр тащит плуг. Но плуг пустой, за плугом никого нет. Работник сбежал. Вот почему он называется памятником Свободе человека.

Я даже не знаю, обратил ли на это внимание сам скульптор. Но, тем не менее, аналогия у него получилась, что называется, очень широкая, очень русская и очень красивая. Посмотрите на эту чудо-скульптуру».

Далее Александр Невзоров вспомнил памятник Путину, созданный архангельским скульптором-самоучкой.

«Я думаю, что Владимир Владимирович, конечно, офигел, когда увидел себя в таком виде. И вот все любители Сталина должны в этот момент понять, что если кто-нибудь когда-нибудь Иосифу Виссарионовичу предложил бы взглянуть на бронзовый памятник колченого, кривого, длинноносого, с нелепым туловищем Иосифа Виссарионовича…

Да еще и с ворованным где-то осетром, из которого сыплется икра, то понятное дело, что не только скульптора, на всякий случай в Советском Союзе уничтожили бы даже всю бронзу, даже ту, которая не имела никакого отношения к памятнику. Это просто я адресуюсь, что называется, к любителям Сталина...»