На сколько с 1 декабря вырастет стоимость питания в школах и детских садах

В Беларуси с 1 декабря поднимут денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования. Это позволит улучшить качество питания и сделать его более полноценным и сбалансированным, поясняют в Минобразования.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как с декабря изменятся цены на обеды в школах и детских садах.

С 1 декабря увеличатся денежные нормы расходов на питание на 10% обучающимся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования.

В таблицах приведены денежные нормы расходов на питание, которые будут действовать с 1 декабря (в скобках — те, которые действуют до 1 декабря).

Денежные нормы расходов на питание в детских садах (в рублях)

Возраст обучающихся В день на одного обучающегося в учреждениях с длительностью пребывания 10,5 часа 12 часов 1−2 года 2,06 (1,87) 2,68 (2,44) 3 года — 6 лет 2,61 (2,37)

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Денежные нормы расходов на питание в санаторных детских садах (в рублях)

Возраст обучающихся В день на одного обучающегося 1−2 года 3,07 (2,79) 3 года — 6 лет 3,87 (3,52) 3 года — 6 лет (диета П) 3,86 (3,51)

Денежные нормы расходов на питание в школах двухразовое питание (в рублях)

Возраст обучающихся В день на одного обучающегося 6−10 лет 2,01 (1,83) 11−13 лет 2,3 (2,09) 14−17 лет

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трехразовое питание (в рублях)

Возраст обучающихся В день на одного обучающегося 6−10 лет 2,48 (2,25) 11−13 лет 2,73 (2,48) 14−17 лет

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Денежные нормы расходов на питание в гимназиях-интернатах, общежитиях учреждений общего среднего образования четырехразовое питание (в рублях)

Возраст обучающихся В день на одного обучающегося 6−10 лет 3,91 (3,55) 11−13 лет 4,22 (3,84) 14−17 лет

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Напомним, с 1 апреля 2014 года родители оплачивают 100% стоимости питания своих детей в учреждениях дошкольного образования. До принятия постановления Совмина № 266 родители возмещали 60% стоимости питания в детских садах, 40% стоимости дотировало государство.

В детских садах полную стоимость набора продуктов питания оплачивают родители.

В школах бесплатное двух- или трехразовое питание получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. Бесплатное одноразовое питание предоставлено ученикам 1−4 классов (в городах), ученикам 1−11 классов (в сельской местности).

Категории семей, имеющие право на бесплатное одноразовое питание в школе, указаны в Положении об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях.