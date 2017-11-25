.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Сын будто был не в армии, а в тюрьме». В Беларуси создается альтернативный Комитет солдатских матерей
Павел Якубович о «шпионской истории»: «Украине не нужны белорусские секреты»
«В израильской армии есть пакт между властью и солдатами: мы участвуем в операциях, но вы должны возвратить нас нашим семьям»
В Польше запретят торговлю по воскресеньям
Фотофакт. Могила основателя белорусской лингвистики Карского находится в ужасном состоянии
Эксперт: «Во время задержания в Могилёве милиционеры стреляли друг в друга»
Гололед, туман, дожди. Чего ждать от погоды в выходные
Невзоров: «Я думаю, что Владимир Владимирович, конечно, офигел, когда увидел себя в таком виде»
В сети смеются над фото Макея с Меркель
На сколько с 1 декабря вырастет стоимость питания в школах и детских садах
Дмитрий Быков: «РФ уверенно распространяет гопничество по всему миру»
Лукашенко гонял на электрокаре со скоростью 280 км/ч
Макей: «На следующем саммите мы подпишем соглашения, о которых все будут говорить»
Цитата дня: Лукашенко сказал, когда вырастут пенсии
Главарь «ЛНР» Плотницкий ушел в отставку
Лукашенко о смертной казни: «Скоро европейцы, может быть, будут изучать наш опыт»
Декларация брюссельского саммита: Беларусь упомянули три раза, Россию — ноль
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
Цифра дня. На средства, выделяемые на охрану Лукашенко, можно два года охранять дома Трампа и его жены
Чалый о заводе «БелДжи»: «То, чем хвалится Лукашенко, – это внеэкономические проекты»
«Лукашенко, конечно, сверху виднее. Но не все трудящиеся пребывают в печали»
«Меня называют красивой, но я смотрю на себя трезво»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Кирилл, вставай! Пошли домой, нас дети ждут!»
Как Кочановой повернуть власть лицом к народу? Эксперты оценили и дали пошаговую инструкцию
«Страна, собственноручно уничтожающая свою молодежь... Это днище»
Романчук: «Такое ощущение, что наше правительство — общество хиромантов-любителей»
«Страха нет, после Печей теперь везде порядок». О чем думают и переживают нынешние призывники
Историк Солонин: «Отстаньте от пацана!»
Послевкусие после доклада у Лукашенко: «Дать команду и поставить человека с кнутом»
Женщины в армии Северной Кореи: принуждение к сексу, антисанитария и голод
«А вот это уже больше похоже на правду». Белстат опубликовал данные о среднедушевом доходе
Белорусам объяснили, как надо рожать
Почему в России чувствуешь себя как в дурдоме
Невзоров пожелал приятного аппетита паукам из донбасской банки
«Убейте меня, не хочу в тюрьму». В сети появились фото задержания могилевского налетчика
«Памяти у белорусов примерно как у журавлей»
Как в Беларуси грабят банки: хроника нападений последних пяти лет
«Вот это понимаю – сюрприз!» В Курске родители заказали сыну стриптизершу
Может ли глава государства окружать себя красотками?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Новая надпись на «стене Щёткиной»
Как прошла свадьба Серены Уильямс на тему «Красавица и чудовище»
Хакеры выкрали фото, на котором звезда «Игры престолов» – голая. Совсем
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
25.11.2017
FINANCE.TUT.BY
На сколько с 1 декабря вырастет стоимость питания в школах и детских садах

В Беларуси с 1 декабря поднимут денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования. Это позволит улучшить качество питания и сделать его более полноценным и сбалансированным, поясняют в Минобразования.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как с декабря изменятся цены на обеды в школах и детских садах.

С 1 декабря увеличатся денежные нормы расходов на питание на 10% обучающимся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования.

В таблицах приведены денежные нормы расходов на питание, которые будут действовать с 1 декабря (в скобках — те, которые действуют до 1 декабря).

Денежные нормы расходов на питание в детских садах (в рублях)

Возраст обучающихся
В день на одного обучающегося
в учреждениях с длительностью пребывания
10,5 часа
12 часов

1−2 года

 2,06 (1,87)
2,68 (2,44)

3 года — 6 лет
2,61 (2,37)
3,23 (2,94)
Читать полностью:  https://finance.tut.by/news570348.html

Денежные нормы расходов на питание в санаторных детских садах (в рублях)

Возраст обучающихся
В день на одного обучающегося

1−2 года
3,07 (2,79)

3 года — 6 лет
3,87 (3,52)

3 года — 6 лет (диета П)
3,86 (3,51)

Денежные нормы расходов на питание в школах двухразовое питание (в рублях)

Возраст обучающихся
В день на одного обучающегося

6−10 лет
2,01 (1,83)

11−13 лет
2,3 (2,09)

14−17 лет
2,44 (2,22)
Читать полностью:  https://finance.tut.by/news570348.html

трехразовое питание (в рублях)

Возраст обучающихся
В день на одного обучающегося

6−10 лет
2,48 (2,25)

11−13 лет

 2,73 (2,48)

14−17 лет
2,87 (2,61)
Читать полностью:  https://finance.tut.by/news570348.html

Денежные нормы расходов на питание в гимназиях-интернатах, общежитиях учреждений общего среднего образования четырехразовое питание (в рублях)

Возраст обучающихся
В день на одного обучающегося

6−10 лет
3,91 (3,55)

11−13 лет
4,22 (3,84)

14−17 лет
4,52 (4,11)
Читать полностью:  https://finance.tut.by/news570348.html

Напомним, с 1 апреля 2014 года родители оплачивают 100% стоимости питания своих детей в учреждениях дошкольного образования. До принятия постановления Совмина № 266 родители возмещали 60% стоимости питания в детских садах, 40% стоимости дотировало государство.

В детских садах полную стоимость набора продуктов питания оплачивают родители.

В школах бесплатное двух- или трехразовое питание получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. Бесплатное одноразовое питание предоставлено ученикам 1−4 классов (в городах), ученикам 1−11 классов (в сельской местности).

Категории семей, имеющие право на бесплатное одноразовое питание в школе, указаны в Положении об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Словно в бандитских 90-х. Как в Беларуси грабят и убивают предпринимателей
Лукашенко объяснил, почему предпочел Гомельскую область Брюсселю: «Что, надо было еще раз отложить?»
На вакансию «ничего не делать и получать за это деньги» белорусы прислали больше 800 резюме
Из-за чего Чиж поссорился с Румасом
«Черная пятница» в Минске: «Люди рыскают с выпученными глазами»
Волочкова рассказала о давнем романе с «Господином С», о чем и так все давно знали
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY