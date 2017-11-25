На сколько с 1 декабря вырастет стоимость питания в школах и детских садах

В Беларуси с 1 декабря поднимут денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования. Это позволит улучшить качество питания и сделать его более полноценным и сбалансированным, поясняют в Минобразования.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как с декабря изменятся цены на обеды в школах и детских садах.
С 1 декабря увеличатся денежные нормы расходов на питание на 10% обучающимся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования.
В таблицах приведены денежные нормы расходов на питание, которые будут действовать с 1 декабря (в скобках — те, которые действуют до 1 декабря).
Денежные нормы расходов на питание в детских садах (в рублях)
|
Возраст обучающихся
|
В день на одного обучающегося
|
в учреждениях с длительностью пребывания
|
10,5 часа
|
12 часов
|
1−2 года
|2,06 (1,87)
|
2,68 (2,44)
|
3 года — 6 лет
|
2,61 (2,37)
|
3,23 (2,94)
Денежные нормы расходов на питание в санаторных детских садах (в рублях)
|
Возраст обучающихся
|
В день на одного обучающегося
|
1−2 года
|
3,07 (2,79)
|
3 года — 6 лет
|
3,87 (3,52)
|
3 года — 6 лет (диета П)
|
3,86 (3,51)
Денежные нормы расходов на питание в школах двухразовое питание (в рублях)
|
Возраст обучающихся
|
В день на одного обучающегося
|
6−10 лет
|
2,01 (1,83)
|
11−13 лет
|
2,3 (2,09)
|
14−17 лет
|
2,44 (2,22)
трехразовое питание (в рублях)
|
Возраст обучающихся
|
В день на одного обучающегося
|
6−10 лет
|
2,48 (2,25)
|
11−13 лет
|2,73 (2,48)
|
14−17 лет
|
2,87 (2,61)
Денежные нормы расходов на питание в гимназиях-интернатах, общежитиях учреждений общего среднего образования четырехразовое питание (в рублях)
|
Возраст обучающихся
|
В день на одного обучающегося
|
6−10 лет
|
3,91 (3,55)
|
11−13 лет
|
4,22 (3,84)
|
14−17 лет
|
4,52 (4,11)
Напомним, с 1 апреля 2014 года родители оплачивают 100% стоимости питания своих детей в учреждениях дошкольного образования. До принятия постановления Совмина № 266 родители возмещали 60% стоимости питания в детских садах, 40% стоимости дотировало государство.
В детских садах полную стоимость набора продуктов питания оплачивают родители.
В школах бесплатное двух- или трехразовое питание получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. Бесплатное одноразовое питание предоставлено ученикам 1−4 классов (в городах), ученикам 1−11 классов (в сельской местности).
Категории семей, имеющие право на бесплатное одноразовое питание в школе, указаны в Положении об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях.