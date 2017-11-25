Трудно быть банкиром в государстве, которое целенаправленно и безостановочно всех уравнивает и пытается сделать каждого одинаково бедным. В такой стране трудно быть не только банкиром — в ней вообще непросто быть. И банкиры, кстати, здесь совершенно ни при чем.

Щепетильный вопрос по поводу размеров и целесообразности зарплаты в банковской сфере затронул на прошлой неделе белорусский главнокомандующий, заслушав доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций. «Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня развития, в т.ч. кредитно-финансовых организаций, не достигли. Если не достигли, чего мы себе зарплату начисляем по мировым практикам?» — довольно резонно задался вопросом специалист в области управления странами по несколько десятков лет.

Еще более разумным и резонным этот вопрос становится, если его чуть-чуть уточнить и адресовать не только представителям банковской сферы, а целой армии работников, которые ставят самих себя и над банкирами, и над тунеядцами, и над всеми рядовыми белорусами, — чиновникам, силовикам, идеологам, контролерам…

На том же мероприятии глава той самой армии чиновников, силовиков, идеологов, контролеров и прочих слуг позволил себе развить мысль о зарплатах и применил излюбленный прием всех безграничных властителей — процитировал народ. Не то чтобы кого-то из этого народа или конкретного гражданина, а вот именно полностью — народ: «Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов».

Любой желающий может провести легкий эксперимент по этому поводу — достаточно адресовать вопрос своему окружению: а где у нас в стране находятся главные скопища жирных котов? В ответ даже могут прозвучать конкретные адреса, без паролей, но с очень точным указанием имен и фамилий. И среди этих адресов, как ни странно, будет слишком мало общего с адресами банковских учреждений.

«Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по зарплате и доходам», — как всегда, без малейших сомнений в собственной правоте заявил человек с наиболее высшим экономическим образованием в стране. Прекрасный посыл, отменная квалификация посылающего и блестящий подход в целом! В этой фразе заменяем «банковские работники» на любое другое слово из упомянутого уже списка — чиновники, силовики, идеологи, контролеры и т.д. — и развлекаемся вместе с Шариковым в бесконечных сражениях с обнаглевшими котами.

Чиновники должны соответствовать уровню? Да. А силовики? Безусловно. А идеологи? В первую очередь! Контролеры? Должны, конечно, не меньше идеологов. А как это соответствие измерить? Это также легко. Например, с учетом ценности или добавленной стоимости на продукт своей профессиональной жизнедеятельности. Это одинаково работает в отношении банков и всяких других учреждений, ведомств и предприятий.

Но есть одна беда — если мы без снисхождения и справедливо начнем оценивать ценность наших чиновников, силовиков, идеологов и контролеров, то очень быстро обнаружим в абсолютном большинстве случаев, что вредят эти категории граждан много, часто и с удовольствием, а вот ценности в их имитации бурной деятельности ровно ноль целых и ноль десятых.

Можно было бы списать заявления про жирных котов на очередной приступ популизма, который случился у человека после двухнедельного пребывания в солнечных ОАЭ. Такое часто случается, когда возвращаешься в ноябрьскую Беларусь — наши холод и дождь будто специально созданы для того, чтобы извлекать из себя народный гнев и возмущаться вместе с массами. Ну, в теплых краях припекло, на промозглом фоне по возвращении на душе накипело да захотелось на публику поиграть. С кем не бывает? С некоторыми такое случается постоянно на протяжении более двух десятков лет.

И все бы ничего, если бы та же тема не прозвучала буквально через несколько дней снова, в этот раз во время общения с коллективом нового автомобильного завода «БелДжи»: «Нигде, ни в одной стране мира правительство и особенно президент (это, конечно, моя работа) не уделяют столько внимания трудоустройству граждан, как в Беларуси». И потом поскакали в привычном направлении на любимой лошадке — про «собирайся и езжай», про хорошую зарплату, про «не пить» и «без наркоты», про «шел по конвейеру» и про «таким мы всегда будем помогать». Не обошлось и без очередного указания на еще одних жирных котов: «Ну а тех, кто хочет туда-сюда мешковать, и без декрета N3 заставим работать».

Без малого четверть века принцип поиска и наказания жирных котов в Беларуси является одним из важнейших политических инструментов — вся система привыкла функционировать исключительно под лозунгами непримиримой борьбы с коррупцией и несправедливостью, с банкирами и бизнесменами, с тунеядцами и кем угодно. Было бы очень интересно понаблюдать за столь привычной риторикой в ситуации, когда граждане наконец-то самостоятельно определят, кто есть кот в стране, и захотят измерить степень их жирности. Вот тогда точно кому-то придется получить и под хвост, и в гриву. Так будет справедливо. И это неизбежно.