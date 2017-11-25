После того, как стало известно о причине отказа Лукашенко ехать в Брюссель, поэт и журналист Дмитрий Растаев вспомнил по этому поводу старый анекдот.

Об этом он пишет на своей странице в Фейсбук.

«Жизнь порой смешнее выдумки. Есть такой старый актёрский анекдот.

К массовику-затейнику приходит голливудский продюсер.

- Здравствуйте. Мы вас случайно увидели на одном городском празднике, и вы нам подходите для нового блокбастера. Не хотите ли вы сняться в кино, в главной роли?

- Ну да, можно.

- Ваш гонорар составит 5 миллионов долларов. Мы, конечно, понимаем, что это слишком маленькая сумма для такого актёра как вы...

- Не, нормально.

- Ещё один момент. В фильме есть несколько постельных сцен. Вашими партнершами будут Анджелина Джоли, Моника Белуччи и Дженнифер Лоуренс. Вас это не смущает?

- Нет, всё в порядке.

- Съемки будут проходить на Канарах и Мальдивах. Этому нет никаких препятствий?

- Да мне, в общем-то, всё равно. Когда начало съёмок?

- В конце декабря.

- А не, я не могу - у меня ёлки.

А наш не поехал в Брюссель, потому что в планах у него Буда-Кошелёво. Анекдотический человек!

Если бы известная поговорка родилась сегодня, она звучала бы так: на политической сцене плохому танцору Буда-Кошелёво мешает».