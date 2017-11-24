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Политика
24.11.2017
Змитер Лукашук, Еврорадио
Макей: «На следующем саммите мы подпишем соглашения, о которых все будут говорить»

Более 20 лет Беларусь имела сложные отношения с Европой, и поэтому нельзя надеяться, что теперь наши отношения наладятся быстро.

Именно этим продолжительным периодом сложных отношений министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей объясняет то, что мы никак не можем подписать договор об уменьшении стоимости шенгенских виз и выйти на подписание других важных соглашений. Но скоро все изменится. Об этом Макей заявил, отвечая на вопрос корреспондента Еврорадио по окончании саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

Владимир Макей, фото Змитра Лукашука

Макей:«Следующий саммит будет через два года. И я уверен, что Беларусь подойдет к этому саммиту с новым уровнем сотрудничества с Европейским союзом. Я уверен, что на следующем саммите могут быть подписаны соглашения, о которых все будут говорить и которые действительно принесут пользу и Беларуси, и Европе. Не буду гадать, говорить что-то конкретное об этих договоренностях, но что касается базового соглашения и соглашения об упрощении визового режима, то здесь скажу одно: мы заинтересованы в том, чтобы базовое соглашение было подписано как можно скорее. Мы предлагали это давно и сейчас видим, что есть изменения у наших европейских друзей в подходах. Это позитивные изменения. Есть готовность говорить на эту тему. Поэтому мы думаем, что, хотя и трудно тут что-то предсказывать, мы уже в следующем году начнем работу над разработкой этого соглашения.

По поводу виз - действительно, там осталось совсем мало и технических, и один или два политических момента, над которым мы работаем. Не хочу распространяться на эту тему, но считаю, что мы можем преодолеть эти трудности и выйти на подписание этого соглашения, вместе с соглашением о реадмиссии, в ближайшее время».

Также Макей признал, что имел разговор с представителями украинской делегации по поводу судьбы задержанного КГБ в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко. Правда, каков результат этого «обсуждения», уточнять не стал. Сказал только, что «все хорошо».

 
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