Цитата дня: Лукашенко сказал, когда вырастут пенсии

Глава Беларуси назвал главное условие для повышения пенсий.

Фото president.gov.by

– Будем работать еще лучше, будем экономику поднимать, и пенсии будут расти, - заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в пятницу в Буда-Кошелево.

В Байнете предлагают свои способы повысить пенсии.

«Сравняйте пенсии силовиков, госслужащих с простыми людьми и еще деньги останутся».

«Чинушей сократи наполовину и по Эмиратам за бюджетный счет перестань ездить, и будут деньги на пенсии».