Цитата дня: Лукашенко сказал, когда вырастут пенсии
Глава Беларуси назвал главное условие для повышения пенсий.
Фото president.gov.by
– Будем работать еще лучше, будем экономику поднимать, и пенсии будут расти, - заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в пятницу в Буда-Кошелево.
В Байнете предлагают свои способы повысить пенсии.
«Сравняйте пенсии силовиков, госслужащих с простыми людьми и еще деньги останутся».
«Чинушей сократи наполовину и по Эмиратам за бюджетный счет перестань ездить, и будут деньги на пенсии».
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