Главарь «ЛНР» Плотницкий ушел в отставку

Главарем «ЛНР» вместо ушедшего в отставку Игоря Плотницкого будет «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник.

Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий подал в отставку. Об этом сообщил «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник, пишет сепаратистское агентство «ЛИЦ».

По словам Пасечника, Плотницкий ушел «по состоянию здоровья».

– Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов. Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме, – заявил он.