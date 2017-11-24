Лукашенко рассказали о «хороших» зарплатах в Буда-Кошелевской больнице. Что правда?

Сколько платят врачам и медсестрам, и дают ли им жилье, как заявили президенту?

Фото president.gov.by

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В целом Буда-Кошелевская центральная районная больница обеспечена кадрами, у медработников хорошая зарплата.

Как на самом деле

Как оказалось, руководство больницы, отчитываясь перед Лукашенко, промолчало о том, что 9 вакансий в больнице свободны.

Заглянем в Общереспубликанский банк вакансий и увидим, что в Буда-Кошелевскую ЦРБ требуются: врач-терапевт (зарплата от 380 рублей), врач функциональной диагностики и врач-гериатр (зарплата от 350 рублей), медсестры (зарплата от 265 рублей), заведующий ФАПом (зарплата от 380 рублей). На некоторые должности с «хорошими зарплатами» не могут найти соискателей более полугода.

Впрочем, здравоохранение на фоне других отраслей в Буда-Кошелеве выглядит не худшим образом. Перед визитом Лукашенко местные жители откровенно рассказали журналистам TUT.BY про главную беду города: «Работы нет. Никакой! Говорят, у нас сельскохозяйственный район. А что тое сельское хозяйство? 100 рублей зарплаты? Нищета кругом».

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Молодым специалистам предоставлено жилье.

Как на самом деле

Как рассказывала в интервью районной газете «Авангард» председатель профсоюзного комитета Буда-Кошелевской центральная районная больницы Ольга Вамбрикова, всем нуждающимся выделяется благоустроенное жилье.

По словам председателя профкома, семейным парам из числа молодых специалистов при возможности выделяются квартира либо отдельная комната в общежитии.

Судя по приведенной статистике, неженатым и незамужним молодым специалистам предоставляется пойко-место в общежитии или компенсируют средства, затраченные на наем жилья в размере до 3-х базовых величин. Вот только можно ли на эти деньги снять жилье? Возможно, это один из ответов на вопрос о том, почему больница не может найти специалистов.