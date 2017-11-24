Лукашенко о смертной казни: «Скоро европейцы, может быть, будут изучать наш опыт»

Президент Беларуси рассказал о диалоге с главой МИД Германии.

Во время рабочей поездки в Буда-Кошелево Лукашенко в очередной раз заявил журналистам о том, что вопрос сохранения смертной казни был принят на референдуме, и он не в праве его отменить.

Глава государства отметил, что европейцы часто говорят: приостановите, запретите смертную казнь.

- Я не могу отменить самолично решение, которое принял народ, - цитирует БЕЛТА Лукашенко.

- Если мы захотим это сделать, то надо вынести этот вопрос на референдум, -продолжил глава Беларуси. - Если мы сегодня вынесем вопрос о смертной казни на референдум, мне не надо вам рассказывать, вы знаете, какой будет результат.

Встречаясь с главой МИД Германии, я ему также сказал: если у вас, у немцев, сегодня выносить этот вопрос на референдум, то при той террористической атаке, которой подвергается Европа и многие страны мира, знаете, какой будет итог. Ведь народ видит, каким это сильным тормозом может быть для некоторых бешеных голов. Поэтому я ему говорю, что скоро европейцы, может быть, будут изучать наш опыт.

Вообще что касается смертной казни, я ему задал вопрос: вы очень дружите с некоторыми странами Ближнего Востока, других регионов, США, и почему с них не требуете то, что требуете с Беларуси? Он промолчал. Поэтому и в данном вопросе, я думаю, мы договоримся.