Декларация брюссельского саммита: Беларусь упомянули три раза, Россию — ноль

Участники саммита «Восточного партнерства» единогласно проголосовали за декларацию встречи.

В тексте документа, который занял 21 страницу, Беларусь упомянули три раза. Но никакой конкретики ни по упрощению визового режима, ни по базовому соглашению для Беларуси в декларации нет.

В тексте декларации участники саммита подчеркнули важность ВП и подтвердили свою приверженность этому партнерству, которое основывается на общих ценностях и ответственности. Евросоюз, как говорится в документе, и дальше будет поддерживать инициативу. Кроме того, ЕС продолжит обсуждать с каждой из стран-партнеров, включая Армению, Азербайджан и Беларусь, как реалистично можно нарастить взаимную торговлю и поспособствовать инвестициям.

«Участники саммита подтверждают свою приверженность укреплению демократии, верховенству права, уважению прав человека и фундаментальных свобод, а также принципам международного права, которые являются сердцем «Восточного партнерства». А Евросоюз, в свою очередь, остается приверженным поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров», — сказано в декларации.

Интересно, что без упоминания стран региона, участники саммита отметили, что остаются глубоко озабоченными продолжающимися нарушениями международного права во многих частях региона. Конкретные места, где происходят такие нарушения, в тексте не упоминаются.

В декларации участники подчеркнули суверенное право каждого партнера выбирать свой уровень амбиций и целей, к которым он стремится в отношениях с Евросоюзом.

Кроме того, в документе говорится, что участники саммита приветствуют эффективную реализацию соглашения о зоне свободной торговли с Молдовой, Грузией и Украиной и подписание расширенного соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и отмечают прогресс в идущих переговорах между ЕС и Азербайджаном по новому базовому соглашению.

У Беларуси с ЕС базового соглашения нет, но упомянуть нас не забыли: участники саммита оценили, что «критическое взаимодействие» ЕС и Беларуси стало более всеобъемлющим, включая работу координационной группы Беларусь-ЕС, диалог по правам человека и торговый диалог.

Среди 20 целей, которые поставили перед «Восточным партнерством», есть прогресс по вопросам мобильности, в том числе через заключение соглашения об упрощенном визовом режиме и реадмиссии с Беларусью. Но конкретики по срокам нет.

В документе также подчеркивается, что чем больше будет реформ, тем на большее финансирование от Евросоюза можно рассчитывать. В декларации признали необходимость углубленной поддержки независимых СМИ, важность и роль хорошо функционирующей информационной среды и свободы слова.

Интересно, что в резолюции саммита ни разу не упоминается Россия. Недавно Владимир Макей, который представляет белорусскую делегацию в Брюсселе, на рабочей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, пообещал, что Беларусь не допустит, чтобы декларация брюссельского саммита носила антироссийский характер.

Следующий саммит пройдет в 2019 году.