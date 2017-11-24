Лукашенко подарил мини-трактор детскому дому семейного типа в Буда-Кошелево

Глава Беларуси Александр Лукашенко подарил мини-трактор «Беларус-132Н» с набором прицепного и навесного сельхозинвентаря детскому дому семейного типа в Буда-Кошелево.

Как сообщает БЕЛТА, подарок передали в пятницу во время поездки главы государства в Гомельскую область.

- Трактор я поставил вам во дворе. Губернатор, председатель райисполкома расскажут мне, сколько вспашете, что посеете. Земли вам выделят сколько надо, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к супругам Новиковым.