Россию лишили первого места на Олимпиаде в Сочи

Российский бобслеист Александр Зубков лишен двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В активе россиян осталось 9 золотых медалей. После этого сборная России опустилась на третье место в общекомандном зачете. Первыми стали норвежцы (11 золотых), вторыми — канадцы (10).

Ранее в ноябре комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) лишила сборную России шести медалей сочинской Олимпиады: четырех в лыжных гонках — золота Александра Легкова в марафоне, серебра мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также двух серебряных наград Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); еще двух в скелетоне — золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной.

В результате дисквалификации Легкова и Вылегжанина золотая медаль в лыжном марафоне должна перейти другому россиянину Илье Черноусову. Когда МОК примет соответствующее решение, в активе сборной России вновь станет 10 медалей высшей пробы, благодаря чему она обойдет Канаду и вернется на второе место в общем зачете.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России одержала победу в медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями.