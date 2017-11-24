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24.11.2017
Ольга Бурая
«Черная пятница» в Минске: «Люди рыскают с выпученными глазами»

Минские торговые центры присоединились к всемирной акции «черная пятница». «Салідарнасць» узнала о распродажах в Dana Mall, где обещали самые большие скидки – аж 90%.

– Никаких скидок по 90% здесь нет! Во всяком случае, мы обошли все три этажа и такого не видели, – рассказали «Салідарнасці»читатели.  

В акции «черная пятница»в Dana Mall участвует большинство торговых объектов, но не все. Возле таких магазинов, как Yves Rocher и Mark Formelle покупатели проходят с разочарованием.

Те торговые объекты, которые предоставляют скидки, можно условно разделить на две категории. В первую входит, к примеру, магазин Belwest, где относительно небольшие скидки в 25% на весь перечень товаров.

В таких торговых объектах, как Zara, Next, Mothercare скидки составляют 50-70%, но на акции находятся далеко не все товары. Впрочем, большинство покупателей и этому рады.

– В Zara на акции много товаров. Рубашку, которая стоила 70 рублей, можно купить за 35. Зимняя женская куртка стоила 215 рублей, а теперь отдают за 100, – рассказали читатели.

– Скажем так: хорошо, что практика распродаж, наконец, добралась до Беларуси. В прошлые годы такого масштаба, кажется, не было, – отметили читатели «Салідарнасці».

С утра в торговом центре было вполне свободно, а вот к обеду людей стало в разы больше, сообщили читатели: «Люди рыскают с выпученными глазами, в магазинах становится тесно. Наверное, вечером будет ажиотаж».

Часть магазинов в Dana Mall участвует в акции только 24 ноября, у других «черная пятница» продлится все выходные. 

 
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