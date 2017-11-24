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Политика
24.11.2017
Салiдарнасць
Лукашенко объяснил, почему предпочел Гомельскую область Брюсселю: «Что, надо было еще раз отложить?»

Министр иностранных дел возглавляет белорусскую делегацию на саммите «Восточного партнерства».

В пятницу Владимир Макей сидит по правую руку от канцлера Германии Ангелы Меркель. Фото Радыё Свабода

В пятницу же Александр Лукашенко, находясь в Гомельской области, прокомментировал, почему сам не полетел в Брюссель:

— В этом вопросе конспирологии нет. Никаких российских, американских, украинских следов в этой теме также нет. Как обычно, поступило личное приглашение на имя президента, как и раньше на этот саммит. Но вы знаете, как было в прежние годы — приглашение на саммит на имя Лукашенко, но всегда на эти саммиты ездил министр иностранных дел. Наверное, не очень-то и хотели видеть меня некоторые личности в Европейском союзе, но это дело уже ушедшее. Не в этом дело. Все мои международные поездки, все мои командировки планируются на год вперед, и они увязываются с внутренними мероприятиями.

Когда мы планировали это мероприятие, мы знали, что саммит состоится в конце ноября в этот день. Тогда никаких приглашений не было, и мы запланировали туда визит министра иностранных дел, еще за полгода до саммита, может быть, и раньше. А уже ближе к саммиту почему-то вдруг Европейский союз пожелал видеть там президента Беларуси. Спасибо им за это, что они наконец поняли, что без Беларуси не может быть Европы. Кстати, министр иностранных дел ФРГ так и сказал: вы — центр Европы, какая Европа без Беларуси.

Лукашенко рассказал, что данная поездка в Гомельскую область, в Буда-Кошелевский район, была запланирована заранее. Причем она трижды откладывалась, отмечает БЕЛТА.

— Что, надо было еще раз отложить? — задал он риторический вопрос, выразив уверенность, что «с той повесткой дня, с тем, что там, в Брюсселе, происходит, министр всегда справлялся и справится на этот раз».

Карбалевiч: Чаму Лукашэнка не паехаў на саміт

Чего ждать от этого саммита «Восточного партнерства», который открывается в пятницу

 
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