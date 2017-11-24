Словно в бандитских 90-х. Как в Беларуси грабят и убивают предпринимателей

На следующий день после того, как Игорь Шуневич доложил Александру Лукашенко о снижении преступности в стране, в Барановичах неизвестные с пистолетом и битой напали на бизнесвумен в ее же доме. К счастью, женщина жива.

И это не единичный случай попытки разбоя в отношении бизнесменов за последние годы. «Салідарнасць» вспомнила самые резонансные случаи.

В Барановичах связали и пытали предпринимателя

В июне в тех же Барановичах разбойники в масках ночью проникли в дом бизнесмена. Связали его и, избивая, стали требовать деньги. Мужчина рассказал им, где находятся ценности, и его оставили в живых.

За помощь в розыске преступников барановичский бизнесмен пообещал вознаграждение в 4000 рублей.

В Березино застрелили состоятельного бизнесмена

В прошлом году на выезде из райцентра рано утром обнаружили горящий автомобиль с трупом на водительском месте.

43-летний мужчина, бывший милиционер, был состоятельным предпринимателем. Местные жители придерживаются версии заказного убийства. Преступление, несмотря на требование Александра Лукашенко, до сих пор не раскрыто.

В Бобруйске напали на дом предпринимательницы, убили ее отца

Весной прошлого года убийство пожилого мужчины и ограбление его дочери всколыхнуло весь Бобруйск. Когда 46-летняя предпринимательница приехала в коттедж к отцу, разбойники в масках напали на нее сзади, затащили в дом и связали.

Вышедшего на шум пожилого отца избили, нанесли удары ножом, лишив того жизни. Из дома забрали 30 тысяч долларов и другие ценности. В этом году над преступниками состоялся суд.

В Витебске убили бизнесмена

В этом году состоялся также суд по делу об убийстве 33-летнего бизнесмена из Витебска, тело которого нашли осенью прошлого года в канаве недалеко от проселочной дороги.

Убийцей оказался электромонтер, обещавший предпринимателю продать свой участок. При очередной встрече в гаражном кооперативе он с жестокостью убил бизнесмена, забрав имущества на более 5,5 тысячи рублей.

Предпринимателя из Чаусского района ограбили и оставили связанным в автомобиле

В августе 2014 года трое жителей Могилева ночью с использованием бит, газовых пистолетов, электрошокера напали на предпринимателя из Чаусского района, перегородив ему автодорогу.

Связанного потерпевшего привезли к нему домой, откуда похитили деньги и драгоценности на 184 млн «старых» рублей. Предпринимателя оставили связанным в машине возле деревни.