Айтишников раскулачат вслед за банкирами?

Эксперты попытались объяснить логику главы государства, назвавшего банковскую систему «скопищем жирных котов».
Это произошло в программе TUT.BY «Экономика на пальцах».
– У нас же экономика работает по принципу игры с нулевой суммой: если есть богатые, то неизбежно получаются бедные, – сказал аналитик Сергей Чалый.
– Если у тебя нет девушки, значит, у кого-то их две, – привела другой образ экономический обозреватель Ольга Лойко.
– Поэтому что нужно сделать? Отнять и поделить.
Экспертов также насторожила другая фраза Александра Лукашенко: «Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси: сегодня никто не барствует. Пятьсот долларов или тысячу рублей, о которых мы говорили, — с таким большим трудом у правительства и в том числе Национального банка с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому».
Чалый попытался раскрыть подтекст высказывания: «В других местах не получается, а у вас получается: что за дела?»
– Если заработали только вы, банкиры, это несправедливо и не по-человечески, – высказалась о логике главы государства Ольга Лойко.
И сделала неутешительный прогноз о возможных дальнейших действиях властей: «Айтишников надо раскулачивать. Тем более топов среди банкиров максимум 100, а тех 30 тысяч».
– Прямо читается, что айтишники следующие. Айтишники, берегите банкиров! – сказал Сергей Чалый.
Аналитик также назвал «простое следствие» того, что зарплаты руководителей банков могут быть сокращены.
– Все равно они свое возмещение за труды получат – только странным «противоракетным зигзагом». А потом мы будем ловить коррупционеров, – считает он. – (Власти) практически создали преступную группу.
Чалый о заводе «БелДжи»: «То, чем хвалится Лукашенко, – это внеэкономические проекты»
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?