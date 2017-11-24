Айтишников раскулачат вслед за банкирами?

Эксперты попытались объяснить логику главы государства, назвавшего банковскую систему «скопищем жирных котов».

Это произошло в программе TUT.BY «Экономика на пальцах».

– У нас же экономика работает по принципу игры с нулевой суммой: если есть богатые, то неизбежно получаются бедные, – сказал аналитик Сергей Чалый.

– Если у тебя нет девушки, значит, у кого-то их две, – привела другой образ экономический обозреватель Ольга Лойко.

– Поэтому что нужно сделать? Отнять и поделить.

Экспертов также насторожила другая фраза Александра Лукашенко: «Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси: сегодня никто не барствует. Пятьсот долларов или тысячу рублей, о которых мы говорили, — с таким большим трудом у правительства и в том числе Национального банка с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому».

Чалый попытался раскрыть подтекст высказывания: «В других местах не получается, а у вас получается: что за дела?»

– Если заработали только вы, банкиры, это несправедливо и не по-человечески, – высказалась о логике главы государства Ольга Лойко.

И сделала неутешительный прогноз о возможных дальнейших действиях властей: «Айтишников надо раскулачивать. Тем более топов среди банкиров максимум 100, а тех 30 тысяч».

– Прямо читается, что айтишники следующие. Айтишники, берегите банкиров! – сказал Сергей Чалый.

Аналитик также назвал «простое следствие» того, что зарплаты руководителей банков могут быть сокращены.

– Все равно они свое возмещение за труды получат – только странным «противоракетным зигзагом». А потом мы будем ловить коррупционеров, – считает он. – (Власти) практически создали преступную группу.

Чалый о заводе «БелДжи»: «То, чем хвалится Лукашенко, – это внеэкономические проекты»

Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?