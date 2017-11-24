Лукашенко: «Пора обратить большее внимание на эти медучреждения»

В пятницу Александр Лукашенко посетил Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на ее примере будет рассмотрена организация медицинского обслуживания населения в регионах Гомельской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

— У нас наметился какой-то дисбаланс, делаем высочайшего уровня операции, а какая ситуация на местах? Пора обратить большее внимание на эти медучреждения, — сказал он на месте, сообщает БЕЛТА.

И подчеркнул, что вопрос оптимизации в системе здравоохранения, как в целом по стране, так и в районе, по-прежнему остается важным и не снимается с повестки дня. Он обратил внимание на то, что необходимо обеспечивать доступность медицинских услуг для каждого человека, вне зависимости от того, где он живет, в большом городе или маленьком населенном пункте.

И потребовал: все должно быть оптимально, ко всему нужно относиться по-хозяйски.

Как сообщает правительственное агентство, Лукашенко пообщался с медицинскими работниками и пациентами больницы. Он подробно интересовался, как обеспечивается здесь медицинское обслуживание, а также наличием проблем. Отмечается, что в целом больница обеспечена кадрами, молодым специалистам предоставлено жилье, у медработников хорошая зарплата.

Глава государства поинтересовался, есть ли необходимость в строительстве новых районных больниц в области. Его заверили: больниц достаточно.