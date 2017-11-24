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Общество
24.11.2017
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Когда студентам будет выгодно учиться в Беларуси

Белорусы не видят в высшем образовании капитал, который можно конвертировать в заработок и социальный статус. А учатся только для галочки?

Из-за того, что студенты не могут влиять ни на форму, ни на содержание образования, они теряют мотивацию к учебе и часто интерес к профессии. Получив диплом, выпускники не знают, как его применить, что вообще дальше делать в жизни

— Одна из наших студенток проанализировала настроения своей группы и пришла к выводу, что потеря мотивации связана как раз с тем, что студенты не могут ни на что влиять. Они чувствуют полную беспомощность, — сказала кандидат философских наук, руководитель концентрации «Современное общество, этика и политика» Ольга Шпарага во время круглого стола «Образование в Беларуси: каким оно будет, решим вместе», организованного гражданской кампанией «Говори правду».

Молодежи не хватает опыта в обсуждениях, поиске ответов на вопросы, возможностей выбирать и дискутировать. Это касается и содержания того, чему они учатся, и самой жизни, общества, культуры, политических процессов.

− Только обсуждая это, можно понять, чего ты хочешь в жизни, какое место ты хочешь занять в обществе, какая профессия может быть связана с твоим пониманием себя, − объяснила Ольга Шпарага в комментарии Завтра твоей страны. – Получается, что у молодежи есть экзистенциальные жизненные вопросы: «Кем я буду?», «В каком обществе я живу?», «Какие у меня цели?».

Не получая ответы на эти вопросы в средней и высшей школе, неудовлетворенные выпускники отправляются на курсы неформального образования, профессиональные или интеллектуальные.

− У молодых людей, которые приходит в неформальное образование, есть беспокойство, что все, что они делают, делают на автомате, получают дипломы, потом автоматически где-то работают, а смысла в жизни нет. В итоге и обществом они не удовлетворены, и культурной жизнью, и политикой. А как это выразить, как влиять или изменять, понимания не хватает, − считает руководитель концентрации «Современное общество, этика и политика».

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