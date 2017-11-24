«Готовьте шапочки из фольги». Уфологи опубликовали карту «вторжений инопланетян», где отметилась и Беларусь

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Уфологи создали интерактивную карту, на которой регулярно отмечаются «места вторжения» инопланетян на Землю, сообщили накануне НТВ и «Вести».

Карта размещена на сайте проекта UFO Stalker. На ней отмечаются места, где очевидцы наблюдали НЛО. Отметки сопровождаются фотографиями и пояснениями к ним. Наблюдатели рассказывают, при каких обстоятельствах были сделаны снимки, и делятся впечатлениями об увиденном.

Примечательно, что в зону интересов пришельцев, судя по карте, недавно попала и Беларусь. Над нашей страной была «замечена» летающая тарелка. По данным же на обед пятницы, небо над Беларусью было чистое — неопознанных летающих объектов не замечено.