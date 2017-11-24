Закат БТ? 39% молодых белорусов не смотрят телевизор вообще

Таковы результаты исследования современной молодежи, проведенного Центром управленческих решений SARMONT, сообщает marketing.by.

Опрос проводился во всех областных городах, включая Минск, среди молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. Всего было опрошено 500 человек.

Умрет ли телевидение в ближайшем будущем? Сложно сказать однозначно, т.к. мнения молодежи полярны. 39% не смотрят телевидение вообще, а 40% - смотрят регулярно, при этом 43% из них – практически каждый день.

Больше половины «любителей ТВ» предпочитают развлекательный контент и любимым называют канал ТНТ.

Интернет продолжает свое триумфальное шествие и его проникновение в жизнь молодежи уже достигло своего максимума. Если в возрастной группе 19-22 года каждый день используют интернет 96% молодежи, то в возрасте 15-18 лет – это практически 100% (менее 1% отметили, что используют интернет несколько раз в неделю).