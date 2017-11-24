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Экономика
24.11.2017
Опубликован текст декрета о либерализации бизнеса

Без печатей и ассортиментных перечней.

В пятницу на сайте президента опубликован долгожданный декрет №7 «О развитии предпринимательства», ключевой документ из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата.

Документом вводится уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Их перечень определен декретом: это бытовые, туристические, социальные услуги, торговля и общепит, перевозка пассажиров, ремонт автомобилей, производство мебели, пищевой продукции, стройматериалов, разработка сайтов, ремонт компьютеров, оказание психологической помощи и другие, отмечает TUT.BY.

Разработчики отмечают, что действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса.

Для занятия этими видами деятельности с момента вступления этого порядка в силу (это будет через три месяца после официального опубликования декрета) достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу «одно окно» (допускается почтовое отправление с уведомлением о вручении) либо с помощью портала электронных услуг. На следующий день уже можно будет заниматься заявленным видом деятельности.

Декретом максимально упраздняются административные барьеры, отменяются сложные и длительные процедуры, связанные с получением большого количества справок и согласований. Кроме того, субъекты хозяйствования вправе не использовать печати.

Предприятиям торговли и общественного питания не нужно будет обращаться в исполкомы за согласованием режима работы магазинов, ресторанов и кафе. Исключение сделано только для заведений, работающих в ночное время (с 23 до 7 часов). Им также разрешено не учитывать требования МАРТ по ассортиментным перечням продукции.

В транспортной деятельности уходит в прошлое обязательное требование об оформлении путевых листов для перевозок пассажиров и багажа в нерегулярном сообщении.

Отменяются иные излишние и экономически затратные требования и ограничения для бизнеса в сферах производства продукции, строительной и транспортной деятельности, торговли и других.

Одновременно декрет устанавливает административную ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия. В частности, за непринятие им необходимых мер по надлежащей организации деятельности предприятия, повлекшее вредные последствия, если нет признаков преступления или иного административного правонарушения, предусмотрен штраф от 10 до 200 базовых величин.

Декретом также утверждены общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды и ветеринарии к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений. Эти требования максимально систематизированы и сокращены, уверяют разработчики. Они обязательны для соблюдения всеми субъектами при осуществлении экономической деятельности.

Положения иных технических нормативных правовых актов, содержащих требования в данной сфере, теперь будут носить для предпринимателей сугубо рекомендательный характер до их отмены.

   Госорганам поручено обеспечить корректировку мер уголовной ответственности, предусмотрев:

   максимальный отказ от назначения наказания в виде лишения свободы за совершение экономических преступлений;

   перевод отдельных составов экономических преступлений из категорий тяжких или менее тяжких в категории менее тяжких или не представляющих большой общественной опасности соответственно;

   максимальный отказ от рассмотрения в отношении экономических преступлений такого обстоятельства, как ”совершение преступления группой лиц или организованной группой“, в качестве квалифицирующего признака, влекущего повышенную уголовную ответственность;

   увеличение крупного и особо крупного размеров ущерба, влекущего более строгую ответственность;

   исключение использования неоднозначных и оценочных определений в рамках уголовного законодательства.

Декрет призван придать необходимый импульс развитию предпринимательской инициативы, стимулировать деловую активность граждан и в целом улучшить инвестиционный климат в стране.

 
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