Президентом Зимбабве стал Крокодил, пообещавший предшественнику-диктатору спокойную старость

В Зимбабве спустя десять дней после выступления военных в столице Хараре против окружения занимавшего пост главы государства Роберта Мугабе приведен к присяге новый президент.

Республику возглавил Эммерсон Мнангагва, бывший вице-президент, после отставки которого в начале ноября в стране и разразился политический кризис. Ранее в прессе неоднократно высказывались опасения, что такая политическая перестановка для Зимбабве станет лишь сменой одного автократа на другого, отмечает newsru.com.

Присяга Мнангагвы, известного по кличке Крокодил, состоялась утром в пятницу, 24 ноября, на Национальном стадионе в Хараре.

Во время церемонии трибуны были заполнены людьми.

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