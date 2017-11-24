Выбираем поставщика товаров для офиса правильно

Любая из современных компаний, независимо от размеров офиса и направления деятельности ежедневно нуждается в достаточном количестве специализированных товаров для офисов.

Начиная с канцелярских товаров, заканчивая аксессуарами и расходными материалами – отсутствие любого из наименований негативно сказывается на работе фирмы. Именно поэтому постоянное сотрудничество с поставщиками офисных товаров является первой задачей, которую необходимо решить для бесперебойной работы офиса.

Для того чтобы выбрать потенциального партнера, способного обеспечить ваше офисное пространство и работников всем необходимым для продуктивного труда, уделите особенное внимание всем деталям, которые могут характеризовать кандидата на поставки товаров в ваш офис.

Важные критерии выбора

Одним из первостепенных факторов выбора является ассортимент продукции. Тратить время на покупку разных товаров в разных магазинах или на разных оптовых базах нерационально. Чтобы оптимизировать процесс закупок в таких условиях придется расширить штат сотрудников отдельным «уполномоченным» лицом. В противном случае сотрудникам или руководителям придется тратить ценное рабочее время на составление закупки.

Рациональным решением станет составление предварительного списка товаров, в которых нуждается ваша компания. Обратите внимание, сюда входит не только канцелярские товары и письменные принадлежности, но и остальная продукция, без которой работа компании сильно усложняется – бытовая химия оптом, напитки и питьевая вода для персонала, демонстрационное и банковское оборудование и так далее. Вопреки распространенному мнению, магазин товаров для офисов отличается от традиционного канцелярского магазина. В ассортименте надежного поставщика должны присутствовать абсолютно все из перечисленных позиций и других товаров, необходимых вашей фирме.

Положительным аргументом в пользу сотрудничества становится возможность «абонентского» обслуживания. Фактически, это предполагает заключение договора, в соответствии с которым, компания будет самостоятельно поставлять товары по определенному вами заранее списку с заданной регулярностью. При том, если вам понадобятся визитницы карманные или другие товары вне списка, их всегда можно добавить в перечень. Это значительно упрощает процесс закупки благодаря отсутствию необходимости решать вопрос с доставкой или составлять чек-лист для каждой отдельной закупки. Наличие бонусной системы для постоянных покупателей также становится приятным плюсом в пользу конкретного поставщика.