Как ухаживать за кожей после проведенной лазерной эпиляции?

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Египте в результате теракта в мечети погибли 200 человек
Россию лишили первого места на Олимпиаде в Сочи
«Огненно-рыжий» ответ Чубайса прокурору
Фраза дня: «Мы должны бдительно наблюдать за действиями враждебно настроенных стран вроде России»
Глава Беларуси: договорились с Порошенко не придавать дело о шпионах огласке, но…
Айтишников раскулачат вслед за банкирами?
Лукашенко: «Пора обратить большее внимание на эти медучреждения»
Когда студентам будет выгодно учиться в Беларуси
«Готовьте шапочки из фольги». Уфологи опубликовали карту «вторжений инопланетян», где отметилась и Беларусь
Закат БТ? 39% молодых белорусов не смотрят телевизор вообще
Опубликован текст декрета о либерализации бизнеса
Президентом Зимбабве стал Крокодил, пообещавший предшественнику-диктатору спокойную старость
«С пистолетом и битой». В Барановичах неизвестные в масках ночью проникли в частный дом предпринимательницы
Получив ранение, сельчанин выбежал за помощью на дорогу, но попал под скорую. Видеофакт
Колумнистка: Почему нужно забыть про декрет о тунеядстве
Наследный саудовский принц назвал «нового Гитлера»
В Беларуси установили расчетные нормы рабочего времени на 2018 год
БАТЭ сыграл вничью с «Црвеной Звездой» и готовится обыгрывать «Арсенал»
Чего ждать от этого саммита «Восточного партнерства», который открывается в пятницу
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цифра дня. На средства, выделяемые на охрану Лукашенко, можно два года охранять дома Трампа и его жены
Как не потерять голову на совещании у Лукашенко – лайфхак от чиновников
Нейрохирург рассказал о болезни, от которой умер Хворостовский
Революция в мире супермоделей: кто сверг Жизель Бюндхен с трона
Уроки истории. Почему белорусских чиновников будет трудно пересадить на Geely
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: «Такое ощущение, что наше правительство — общество хиромантов-любителей»
«Страха нет, после Печей теперь везде порядок». О чем думают и переживают нынешние призывники
Историк Солонин: «Отстаньте от пацана!»
Послевкусие после доклада у Лукашенко: «Дать команду и поставить человека с кнутом»
Женщины в армии Северной Кореи: принуждение к сексу, антисанитария и голод
«А вот это уже больше похоже на правду». Белстат опубликовал данные о среднедушевом доходе
Белорусам объяснили, как надо рожать
Почему в России чувствуешь себя как в дурдоме
Невзоров пожелал приятного аппетита паукам из донбасской банки
Цыганков: «Свой главный принцип российская пропаганда одолжила в фильме «Обыкновенное чудо»
«Убейте меня, не хочу в тюрьму». В сети появились фото задержания могилевского налетчика
«Памяти у белорусов примерно как у журавлей»
Как в Беларуси грабят банки: хроника нападений последних пяти лет
«Вот это понимаю – сюрприз!» В Курске родители заказали сыну стриптизершу
Может ли глава государства окружать себя красотками?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Новая надпись на «стене Щёткиной»
Как прошла свадьба Серены Уильямс на тему «Красавица и чудовище»
Хакеры выкрали фото, на котором звезда «Игры престолов» – голая. Совсем
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Новости партнеров
24.11.2017
Как ухаживать за кожей после проведенной лазерной эпиляции?

Каждый человек склонен искать в своей внешности недостатки, потому как всю жизнь мы неустанно стремимся к идеалу.

Большое количество волос на теле может вызвать настоящий комплекс неполноценности. Благо современная медицина готова предложить не один способ, который может помочь в избавлении от нежелательной растительности навсегда.

Одним из таких способов является лазерная эпиляция http://www.doctor-r.ru/cosmetology/lazernaya-epilyatsiya/zhivot/, которая помимо своей эффективности обладает еще одним сильным достоинством в виде отсутствия болезненных ощущений во время сеанса. Если соблюдать все рекомендации, который скажет специалист, то у клиента никогда не возникнет побочных реакций.

Какая зона подходит лучше всего для лазерной эпиляции?

Ограничений по местам на теле человека нет, эпилировать можно любую зону. Самыми распространенными считаются ноги и зона бикини. Стоит сразу обратить внимание, что «работать» над ними стоит задолго до открытия летнего сезона, потому как солнечные ванны противопоказаны за месяц до даты старта и первые несколько дней после сеанса.

Процесс процедуры будет комфортен даже для тех, кто всегда восприимчив к боли. Каждая девушка, перед тем как согласиться на процедуру лазерной эпиляции, задается вопросом – сколько времени пройдет до того, пока волосы исчезну навсегда? Точный ответ может дать исключительно специалист клиники http://www.doctor-r.ru/cosmetology/lazernaya-epilyatsiya/nogi/. Он должен оценить структуру волос, тип и внешние характеристики кожных покровов. Исходя из статистических данных, после первой процедуры исчезает примерно 25% волос, а максимальный результат становится возможен поле 8 пройденных сеансов. Сам процесс не занимает и получаса свободного времени. Это также будет ценной информацией для деловых людей, у которых каждая минута на счету. Важно запомнить, что данный вид процедуры должен проходить исключительно под руководством квалифицированного персонала. Проведение в домашних условиях категорически запрещено!

Немаловажным вопросом также станет стоимость, обозначенная за весь курс процедур. Это также стоит обсудить на первоначальной консультации со специалистом клиники.

Что важно знать и применять после каждой процедуры:

  • Использовать крем, который рекомендует специалист;
  • Не допускать в течение 24 часов контакта с водой той области, которая была обработана;
  • Не использовать в течение 48 часов мочалку, которая может травмировать кожные покровы.

Единственным небольшим недостатком процедура станет малая эффективность проделанной работы, при условии, что волос женщины седой или же очень тонкий.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
На вакансию «ничего не делать и получать за это деньги» белорусы прислали больше 800 резюме
Онколог: «В Минске уже работает новая система по выявлению рака шейки матки»
«С пистолетом и битой». В Барановичах неизвестные в масках ночью проникли в частный дом предпринимательницы
Волочкова рассказала о давнем романе с «Господином С», о чем и так все давно знали
«Позвонили с парадной, оказалось — НКВД»
Из-за чего Чиж поссорился с Румасом
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY