Как ухаживать за кожей после проведенной лазерной эпиляции?

Каждый человек склонен искать в своей внешности недостатки, потому как всю жизнь мы неустанно стремимся к идеалу.

Большое количество волос на теле может вызвать настоящий комплекс неполноценности. Благо современная медицина готова предложить не один способ, который может помочь в избавлении от нежелательной растительности навсегда.

Одним из таких способов является лазерная эпиляция http://www.doctor-r.ru/cosmetology/lazernaya-epilyatsiya/zhivot/, которая помимо своей эффективности обладает еще одним сильным достоинством в виде отсутствия болезненных ощущений во время сеанса. Если соблюдать все рекомендации, который скажет специалист, то у клиента никогда не возникнет побочных реакций.

Какая зона подходит лучше всего для лазерной эпиляции?

Ограничений по местам на теле человека нет, эпилировать можно любую зону. Самыми распространенными считаются ноги и зона бикини. Стоит сразу обратить внимание, что «работать» над ними стоит задолго до открытия летнего сезона, потому как солнечные ванны противопоказаны за месяц до даты старта и первые несколько дней после сеанса.

Процесс процедуры будет комфортен даже для тех, кто всегда восприимчив к боли. Каждая девушка, перед тем как согласиться на процедуру лазерной эпиляции, задается вопросом – сколько времени пройдет до того, пока волосы исчезну навсегда? Точный ответ может дать исключительно специалист клиники http://www.doctor-r.ru/cosmetology/lazernaya-epilyatsiya/nogi/. Он должен оценить структуру волос, тип и внешние характеристики кожных покровов. Исходя из статистических данных, после первой процедуры исчезает примерно 25% волос, а максимальный результат становится возможен поле 8 пройденных сеансов. Сам процесс не занимает и получаса свободного времени. Это также будет ценной информацией для деловых людей, у которых каждая минута на счету. Важно запомнить, что данный вид процедуры должен проходить исключительно под руководством квалифицированного персонала. Проведение в домашних условиях категорически запрещено!

Немаловажным вопросом также станет стоимость, обозначенная за весь курс процедур. Это также стоит обсудить на первоначальной консультации со специалистом клиники.

Что важно знать и применять после каждой процедуры:

Использовать крем, который рекомендует специалист;

Не допускать в течение 24 часов контакта с водой той области, которая была обработана;

Не использовать в течение 48 часов мочалку, которая может травмировать кожные покровы.

Единственным небольшим недостатком процедура станет малая эффективность проделанной работы, при условии, что волос женщины седой или же очень тонкий.