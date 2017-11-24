SARMONT: ваш помощник в сопровождении стартапа

На сегодняшний день специалисты ГК SARMONT оказывают комплексную поддержку предпринимателям, находящимся на различных этапах развития собственного бизнеса.

При этом наиболее актуальными и востребованными услуги компании являются для тех, кто только планирует создание собственного дела и нуждается в профессиональном сопровождении стартапа.

Реальная помощь в привлечении инвесторов и оценке бизнес-проекта

Одной из самых популярных среди начинающих предпринимателей услуг, которые оказывает маркетинговое агентство SARMONT, является экономическое обоснование инвестиционных проектов. Результатом данной услуги является специальный документ, в котором подробно описаны все возможности и перспективы реализации проекта. Ни одна из разновидностей инвестиций не гарантирует получение прибыли в случае, если объект инвестиций не был тщательно проанализирован, а альтернативные источники не прошли соответствующую проработку.

В результате экономического обоснования заказчик получает обоснованные прогнозы относительно:

• объемов капитальных расходов и инвестиционных затрат;

• перспективы финансово-экономического будущего проекта;

• эффективности реализации бизнес-проекта;

• предполагаемых объемов продаж;

• сопутствующих процессу реализации проекта угроз и рисков и так далее.

Кроме того, заказчик услуги получает практические профессиональные рекомендации, касающиеся вопросов формирования товарного ассортимента, ценовой политики, связей с общественностью и так далее. Все рекомендации составляются на основании реальной рыночной ситуации.

Полученных сведений достаточно для того, чтобы оценить, каковы шансы успешной реализации проекта для дальнейшего получения прибыли. С точки зрения потенциальных инвесторов наличие соответствующего документа значительно повышает ценность коммерческого предложения.

В случае если результаты экономического обоснования соответствуют ожиданиям создателя и инвесторов, ГК SARMONT готова предложить полный комплекс маркетинговых услуг для успешной презентации на рынке. В зависимости от целей и условий работы, есть возможность заказать видеорекламу, провести необходимые исследования для оценки характеристик торговых центров и отдельных точек, воспользоваться современной маркетинговой техникой нейромаркетинга и так далее. Специалисты агентства знают все о том, в чем действительно нуждается любой стартап. Сотрудничество с профессионалами значительно повышает шансы на успешное начало работы.