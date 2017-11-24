Качественные пиломатериалы ЧП Волыньлес

Широкий ассортимент пиломатериалов отменного качества

Дерево – отличный вариант для отделки, незаменимый стройматериал при выполнении строительных работ. Строительные компании часто заказывают вагонку, образную доску, фальшбрус, блок-хаус у проверенного изготовителя. Выделим некоторые причины, почему выгодно сотрудничество с ЧП Волыньлес: адекватная стоимость материалов по цене производителя, изготовление досок на инновационном оборудовании, строгое соответствие изделий нормам, требованиям, стандартам. Чтобы постройка прослужила долгие годы, полноценно исполняла свое предназначение, обеспечивала безопасность и надежность, стоит выбирать исключительно качественные пиломатериалы. Покупатели не должны пренебрегать советом профессионалов, необходимо просить предъявить сертификат качества, так как этот показатель гарантирует высокие технико-эксплуатационные характеристики продукции.

Особенности выбора пиломатериалов

Реализуемые изделия имеют презентабельный вид, отличаются высокими показателями звуко-, теплоизоляции, экологической безопасностью, долговечностью. Покупателям следует различать сортность пиломатериалов. Считается, что на поверхности доски должно быть минимальное количество сучков. При высыхании такие изделия будут подвержены хрупкости, могут трескаться, деформироваться. Огромным преимуществом пиломатериалов является отсутствие обзола, коры, которая остается после распиловки на поверхности материала. Доска должна иметь идеальную геометрическую форму, которая не содержит отклонений. Такие особенности будут неуместны при облицовке стен.

Пиломатериалы имеют огромную сферу применения, представлены колоссальным разнообразием номенклатуры, могут применяться для разнообразных целей. Изделия незаменимы при производстве мебели, выполнении отделочных работ, возведении хозяйственно-бытовых построек. Доски применяют при изготовлении лесов, ограждений, упаковочной тары. Погонажные изделия создают неповторимый уют, пользуются популярностью при отделке бань, гарантируют высокий показатель безопасности. Квалифицированные менеджеры Волыньлес помогут подобрать необходимые доски, брус, вагонку, приложат максимум усилий, чтобы покупатель остался доволен.