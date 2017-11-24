Кровати из массива сосны на сайте mebel-vek.ru

Прочная кровать из сосны: изумительный внешний вид и долговечность

Мебель из натуральной древесины – это настоящее произведение искусства, эстетическая привлекательность и красота. Сосна считается оптимальным вариантом для изготовления мебельной продукции, учитывая оптимальную стоимость и долговечность конструкций. Производитель мебели из сосны Mebel-Vek.ru гарантирует безукоризненное качество, изящество и потрясающие технические характеристики мебели. Особой популярностью среди заказчиков пользуются сосновые кровати. Натуральный материал оказывает успокаивающее действие, способствует нормализации сна, полноценному отдыху. Сборка конструкций из натурального массива намного прочнее, если сравнивать кровати с мебелью из ДСП. Деревянные изделия не требуют особого ухода, достаточно периодически выполнять полировку поверхности.

Кровать из сосны устойчива к механическим повреждениям, влажности, температурным перепадам. Сосна не подвергается гниению, износу, деформации. Учитывая такую особенность, покупатель надолго застрахован от необходимости покупать новый аксессуар. Эфирное масло, которое содержится в сосне, благотворно отражается на здоровье владельца, успокаивает нервную систему. Приятно удивляет лояльная стоимость, что намного дешевле дуба и прочих дорогостоящих пород. При выборе определенной модели основное внимание уделяется каркасу, который должен быть прочным, надежным, гибким. Сосна вносит особый уют в спальню, способствует созданию необычного интерьера.

Дополнительные преимущества мебели из сосны

Каждая деревянная доска имеет уникальный природный рисунок, который состоит из уникальных узоров. Заказчику предстоит подобрать определенный оттенок, чтобы изделие удовлетворило эстетические требования. Производители утверждают, что невозможно создать две одинаковых конструкции, так как они однозначно будут различаться рисунком. Сосновые изделия при бережном обращении простоят десятилетиями, прослужат ни одному поколению владельцев. Материал отличается легкостью обработки, поэтому мастера смогут изготовить любую модель, создать эффект старения, особую тонировку.