Почему это хорошо, когда Лукашенко занимается клюшкой и индюшкой

Тут вот народ смеется, что президент на полном серьезе инспектирует клюшки и дает министру внутренних дел советы по их улучшению. А я выскажу непопулярное мнение. Мне кажется, это даже замечательно, что Александр Лукашенко с Игорем Шуневичем занялись клюшками.

Не в том смысле, что хорошо, когда президент в числе своих первостепенных государственных задач видит усовершенствование клюшек, давая министру указание уменьшить ширину пера. А в том, что именно этот вопрос нынче так сильно волнует Александра Лукашенко и Игоря Шуневича. По мне, так пусть лучше клюшками занимаются, чем обсуждают «боевиков», которые прорываются через наши границы, или решают, как разгонять очередную акцию протеста в Минске.

Конечно, хотелось бы, чтобы первые лица обсуждали развитие страны, ее перспективы и безопасность. Но так уж сложилось, что эти вопросы волнуют нынешних лиц в меньшей степени, нежели перо клюшки. Но других лиц у нас, увы, пока не наблюдается.

А тут, смотрите, еще одна новость подоспела из нашей пасторальной действительности. Александр Лукашенко принял 23 ноября с докладом Управляющего делами президента Республики Беларусь Виктора Шеймана. «В ходе встречи были согласованы новые направления работы Управления делами, в частности, по созданию предприятий в фармацевтической отрасли, а также по производству и переработке индюшатины», — отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

И тоже, я вам скажу, очень даже позитивная новость. Обсудить с Шейманом индюшек — не самое плохое, что можно было бы с ним обсудить. Позитивно, весело и вполне безопасно.

К тому же опыт показывает, что то, к чему прикасаются наши государственные деятели, неминуемо обречено испытать большие проблемы. Так что, пока первых лиц нашего государства волнуют клюшки да индюшки, за страну и белорусов можно только порадоваться.

Хотя индюшек, конечно, жаль...