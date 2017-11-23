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Комментарии
23.11.2017
Сергей Жбанов, Белгазета
«Лукашенко, конечно, сверху виднее. Но не все трудящиеся пребывают в печали»

Похоже, очередная попытка белорусских властей выйти на заветный рубеж в зарплате терпит фиаско.

Агентство БЕЛТА сообщило, что Александр Лукашенко, заслушав 16 ноября доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций, пришел к неутешительному выводу: «В Беларуси сегодня никто не барствует, а дотянуть даже до средней зарплаты в $ 500 пока не получается». «Тяжело идет этот вопрос», — цитирует агентство высказывание озабоченного вождя нации.

Александру Лукашенко, конечно, сверху виднее. Однако не все категории трудящихся Беларуси пребывают в глубокой печали. В то время как одни повышают свой уровень благосостояния с помощью мусорного бака, выгребая из него вкусный завтрак или стеклотару для последующей сдачи, труженики сферы госуправления уже отрапортовали о преодолении заветного 500-долларового рубежа. Согласно данным Белстата, за сентябрь 2017г. номинальная зарплата работников в сфере госуправления составила BYN1084 против BYN790,4 в сентябре прошлого года.

Значит, у слуг народа есть законный повод для гордости, поскольку их заработок увеличился за исследуемый период аж на 37,1%.

Далее, как говаривал начальник подотдела очистки коммунхоза города Москвы (от бродячих животных) тов. Шариков: «Желаю, чтобы все..!». Но у всех, как ни крутись на двух работах, все-таки не получится. Поэтому Александр Григорьевич воспользовался информационным поводом, чтобы перевести стрелки народного гнева (либо черной зависти) на банковских топ-менеджеров, которые якобы выписывают сами себе жалование и бонусы в размере нескольких тысяч. По его мнению, банкирам, работающим даже в частных банках, вполне хватит ежемесячной зарплаты в $ 500. Чем они лучше других?

«Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам», — убежденно заявил президент.

Справка «БелГазеты». Знакомые фразы. Еще на заре своей «сопливой» президентской юности Лукашенко, а если точнее, то в 1996 г., впервые потребовал, чтобы банкирам платили не более $ 100, т.е. уравняли в зарплате с остальными трудящимися независимо от результатов деятельности. Сомнительное, по сути, распоряжение было выполнено, но народ, увы, резко не разбогател. И вот опять вождь настаивает на примитивной уравниловке. Видимо, вспомнил о своем невыполненном обещании, данном ровно год тому назад.

Причем во всех известных случаях Лукашенко требовал навести порядок именно в зарплате банкиров, а не госслужащих. Интересно, чем же первые ему так насолили? Хотя догадаться несложно, если вспомнить о том, что именно при Лукашенко ведомая им страна глубоко увязла в долговой яме.

Ну а между кредитором и недобросовестным заемщиком любви не может быть по определению. Вот Владимира Путина, заменившего Беларуси всех иностранных инвесторов, Александр Лукашенко вроде бы любит, пока тот спасает его страну от дефолта, реструктурируя белорусские займы, т.е. выделяет ежегодно все новые порции денег для погашения госдолгов перед Россией. К гадалке не ходи: закончится эта любовь вместе с деньгами.

Возможно, именно поэтому банкирам повезло меньше, чем айтишникам. Последних пока не трогают, поскольку без них цифровую революцию не проведешь. Не обойтись Беларуси и без игроков-легионеров, и зарубежных тренеров того же минского ХК «Динамо» и национальной хоккейной сборной, ежемесячная зарплата которых составляет десятки тысяч долларов. Когда заходит речь о капризах такого рода, Лукашенко тут же забывает о хронической бедности доставшейся ему страны. Он вспоминает об этом, причем с какой-то детской обидой, только после очередного провала сборной на чемпионате мира. В общем, пока не спортсменам, а только наиболее удачливым банкирам явно или неявно указывают на дверь. Хотя банкиры, работающие в частных банках, - это не госслужащие, у которых за забором свой праздник, а наемные работники, решающие задачи, поставленные акционерами, и получающие зарплату и премии в зависимости от их выполнения.

Нам же просто подсовывают очередную информационную туфту. Вместо объективного анализа причин очередного зарплатного провала обывателям рассказали историю про зажравшихся «жирных котов», которую следовало бы дополнить рассказом о честных слугах народа, не щадящих живота своего ради справедливого распределения прибавочного продукта, созданного в народном хозяйстве. Однако когда-нибудь и белорусской заинтересованной общественности захочется чего-нибудь вкусненького после тяжелого трудового дня, а не заплесневелой информационной жвачки.

Ведь за последнюю четверть века произошли очевидные перемены даже в рационе скота, которому раньше в осенне-зимний стойловый период скармливали гнилой силос из буртов, а теперь он наедается до отвала сенажом, герметически упакованным в полиэтилен во избежание поражения плесенью. Ветеринары-диетологи утверждают: сенаж сочнее и полезнее, содержит больше сахара и вообще круче гнилого силоса. Видимо, они знают, о чем говорят. Приятного всем аппетита!

 
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