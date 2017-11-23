«Намного лучше, чем в Беларуси». Белорусский ученый рассказал о своей зарплате в Англии и Австралии

Минчанин Дмитрий Бодягин окончил факультет прикладной математики БГУ и начинал свою карьеру на родине. Но уже более десяти лет живет и работает за границей. Сначала математик поработал в Англии, а затем переехал в Австралию.

О зарплатах ученых и своих доходах и расходах он рассказал в интервью TUT.BY. Предлагаем вам наиболее интересные моменты.

После церемонии присуждения степени доктора. Фото: личный архив

«Как новичок получал 41 тысячу долларов в год»

Первое время в Англии Дмитрий Бодягин учился в аспирантуре. Говорит, что пока жил один, ему полностью хватало стипендии — 1000 фунтов (1,3 тысячи долларов), потом на «постдоке» 1600 фунтов (2,1 тысячи долларов) в месяц. А вот когда женился и у него родился ребенок, стало сложнее. Собеседник признается, что больше года его расходы превышали доходы, поэтому белорус жил за счет накоплений.

— Знаю, что 40−50 лет назад ученым жилось намного лучше. Получив работу в университете Йорка, руководитель моего руководителя сразу купил себе дом. Раньше это было нормально. Теперь вообще невозможно. Сначала надо копить, чтобы взять кредит, а потом его еще лет 30 выплачивать. С другой стороны, там все намного лучше, чем в Беларуси.

Первые три года Дмитрия ждал испытательный период, во время которого его зарплата росла очень медленно.

— Зарплата идет по грейдам. У меня был седьмой грейд — на него берут новичков. Получал 31 тысячу фунтов в год (41 тысячу долларов). Внутри каждого грейда есть уровни. Каждый год работник автоматически переходит на один уровень вверх. Это около 70 фунтов прибавки к зарплате. При переходе на грейд вверх прибавка к зарплате — около 500 фунтов (660 долларов).

Кажется, что много. Но потом, когда начинаешь считать, оказывается, что квартира стоит 575 фунтов в месяц (около 760 долларов), а вместе с коммунальными платежами около 800 фунтов. За садик еще 700 (925 долларов). Кроме того, в Англии есть еще один налог, который платится с жилья в местный совет (деньги тратятся на местные нужды: на фонари, на полицию и т.д.). В год это около 1200 фунтов (чуть менее 1,6 тысячи долларов).

А вот после того как Дмитрий прошел испытательный период, его зарплата сразу увеличилась. Экономить уже было не нужно.

На фоне замка Бамборо на севере Англии. Фото: личный архив

«Диапазон моего грейда — 144−164 тысячи долларов в год»

В начале 2017 года семья Бодягиных решилась на переезд в Австралию. Дмитрий успешно прошел конкурс в Сиднейском университете (на три позиции претендовали более 300 человек) и поселился в пригороде Сиднея. Говорит, что на Австралию выбор пал из-за погоды. Английский климат для семьи оказался не самый приятный.

Как утверждает Дмитрий, уровень зарплаты австралийских ученых выше, чем в Англии. Хотя и расходы здесь также выше.

— В Англии я снимал трехкомнатную квартиру за 575 фунтов в месяц (чуть более 750 долларов). В Сиднее стоимость квартиры в неделю начинается от 300 долларов. В среднем жилье дороже почти в четыре раза. Наземный транспорт в Австралии дешевле, чем в Англии (в Англии он безумно дорогой. Там, наверное, самые дорогие поезда), но намного дороже, чем в Беларуси. В Австралии дороже плата за садик, чем в Англии. Еда — чуть дороже или столько же.

Но после всех трат на руки Дмитрий все равно получает более высокую сумму.

— В университете есть свои грейды. Диапазон моего грейда — 144−164 тысячи долларов в год. Это достаточно высокая зарплата даже для Сиднея. На прежнем месте я мог получать максимум 100 тысяч в год.

Но главное, что нравится Дмитрию, — это свобода.

— Да, если бы я работал в какой-то английской фирме, зарабатывал бы чуть больше денег (в Австралии, наоборот, в науке заработаешь немного больше, чем в фирме). Но зато у меня очень гибкий график. Если нет лекций, могу вообще не приходить на работу. Сам выбираю конференции, на которые полечу (разумеется, должен получать разрешение руководства, но это чистая формальность), сам решаю, какие исследования буду проводить.

В Даремском университете был небольшой фонд, из которого мне максимум компенсировалась одна поездка в Европу на конференцию. Здесь намного лучше. На год выделяется определенная сумма. За счет нее могу позволить три перелета за пределы Австралии. Если нужно больше, нужно добирать за счет грантов. Кроме того, первые три года я как новичок могу дополнительно потратить 20 тысяч долларов. Это своеобразные «подъемные».

«Хочешь сделать прививку, а доктор не пришел. И непонятно, появится он или нет»

Английское здравоохранение практически полностью устраивало Дмитрия. До недавнего времени оно оставалось бесплатным. Теперь для мигрантов вводится плата, а вот местные жители обслуживаются по старым правилам.

Фото из личного архива

Прошу собеседника рассказать об отличиях между Британией и нашей страной.

— В Беларуси посетителей поликлиники стараются лечить. Если человек пришел с простудой, ему что-то выпишут. В Англии часто советуют переждать, пока болезнь пройдет сама. С другой стороны, если англичане решат, что без вмешательства не обойтись, они будут действовать быстро. Моя дочь долго не набирала вес. Прямо во время приема врачи вызвали в поликлинику скорую и отправили дочку в больницу. Зато, если опасности нет, придется подождать. Как-то я ждал два месяца, чтобы попасть к лору. Причем речь не о каком-то лондонском светиле, а о специалисте в местном госпитале.

Что касается Австралии, то пока Дмитрий Бодягин еще не сформулировал свое окончательное впечатление о здравоохранении этой страны.

— Тут нет разделения на взрослую и детскую поликлиники. В едином учреждении, расположенном рядом с домом, работают всего два доктора. Иногда хочешь сделать у них прививку, а тебе отвечают, что доктор не пришел. Просят подождать, но при этом не говорят, появится он или нет.

Готов ли Дмитрий обосноваться в Австралии? На это он отвечает вопросом на вопрос: «Почему бы и нет? Но не могу гарантировать, что мы никуда не переедем». Кстати, дома Дмитрий, его жена и дочь говорят только по-русски.

— Пытались и по-белорусски (к примеру, выделить один день в неделю), но сами забывали. В садике дочь общается только по-английски. Неудивительно, если говорит лучше, чем мы. Кем она будет в национальном плане — не знаю. Стараемся показывать ей белорусскоязычные мультфильмы и разучивать белорусскоязычные песни. В Австралии нормально относятся к эмигрантам, там все такие. Поэтому поживем — увидим.