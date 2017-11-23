Растаев — о несостоявшемся визите: «Ведь от Брюсселя до Гааги гораздо ближе, чем от Шклова»
Дмитрий Растаев поэтическим слогом отозвался на отказ Александра Лукашенко посетить саммит в Брюсселе.
На своей странице в Фейсбуке поэт опубликовал следующее четверостишее:
«Брюссель хорош лишь на бумаге,
а наяву там всё сурово —
ведь от Брюсселя до Гааги
гораздо ближе, чем от Шклова».
Впрочем, сегодня появились и иные версии, почему глава Беларуси предпочел остаться на родине: «Он занят клюшками».
Главное