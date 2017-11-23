Растаев — о несостоявшемся визите: «Ведь от Брюсселя до Гааги гораздо ближе, чем от Шклова»

Дмитрий Растаев поэтическим слогом отозвался на отказ Александра Лукашенко посетить саммит в Брюсселе.

На своей странице в Фейсбуке поэт опубликовал следующее четверостишее:

«Брюссель хорош лишь на бумаге,

а наяву там всё сурово —

ведь от Брюсселя до Гааги

гораздо ближе, чем от Шклова».

Впрочем, сегодня появились и иные версии, почему глава Беларуси предпочел остаться на родине: «Он занят клюшками».