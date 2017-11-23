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Общество
23.11.2017
Три революционные нормы в подписанном декрете о развитии предпринимательства

Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии предпринимательства», который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране.

Как сообщает пресс-служба главы государства, декрет предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом.

При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства.

Уведомительный порядок создания бизнеса

Для достижения этих целей вводится уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Их перечень определен Декретом: это бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство продукции, стройматериалов и иные распространенные виды деятельности.

Таким образом, действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса.

Теперь для занятия данными видами деятельности достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу «одно окно» (допускается почтовое отправление с уведомлением о вручении) либо с помощью портала электронных услуг. На следующий день уже можно будет заниматься заявленным видом деятельности.

Максимально сокращены пожарные и санитарные требования

Декретом также утверждены общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды и ветеринарии к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений.

Эти требования максимально систематизированы и сокращены. Они будут являться обязательными для соблюдения всеми субъектами при осуществлении экономической деятельности.

Положения иных технических нормативных правовых актов, содержащих требования в данной сфере, теперь будут носить для предпринимателей сугубо рекомендательный характер до их отмены.

Отменяются излишние и экономически затратные требования для бизнеса

Декретом максимально упраздняются административные барьеры, связанные с наличием сложных и длительных процедур, получением большого количества справок, согласований и иной разрешительной документации.

Так, предприятиям сферы торговли и общественного питания не нужно будет обращаться в исполкомы за согласованием режима работы магазинов, ресторанов и кафе. Исключение сделано только для заведений, работающих в ночное время (с 23 до 7 часов). В сфере транспортной деятельности уходит в прошлое обязательное требование об оформлении путевых листов для перевозок пассажиров и багажа в нерегулярном сообщении.

Отменяются иные излишние и экономически затратные требования и ограничения для бизнеса в сферах производства продукции, строительной и транспортной деятельности, торговли и других.

Вводятся штрафы для безответственных руководителей

Одновременно декрет устанавливает административную ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия. В частности, за непринятие им необходимых мер по надлежащей организации деятельности предприятия, повлекшее вредные последствия, если нет признаков преступления или иного административного правонарушения, предусмотрен штраф от 10 до 200 базовых величин.

Данная мера призвана на фоне либерализации требований повысить ответственность бизнеса за свою деятельность перед обществом и государством.

Весной Александр Лукашенко анонсировал принятие декрета, назвав его «революционным решением», которое раскрепостит бизнес. 

 
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