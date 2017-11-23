Мнение: «Все можно купить. Но иногда эта система дает сбой»

Telegram-каналы продолжают анализировать французские «горе-приключения» олигарха Сулеймана Керимова. «Кстати!» не исключение.

– Тут спрашивали, что же это Керимов поехал в Ниццу без дипломатического паспорта. Дело тут, скорее всего, не в том, что это была не служебная поездка. А в чувстве безнаказанности.

Когда у тебя 6 млрд и в своей стране ты фактически неприкасаемый, то это может вскружить голову кому угодно. Более того, когда ты один из крупных бизнесменов Европы, то деньги легко стирают любые границы. За примером далеко ходить не надо – многие товарищи из санкционного списка легко попадают в Европу: гуляют в Лондоне, едят круассаны в Париже. Потому что все можно купить.

Но иногда эта система дает сбой.

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