«Стало понятно, почему президент не полетел на саммит в Брюссель. Он занят клюшками»

На форумах и в соцсетях шутят о встрече главы государства и министра внутренних дел, которые обсудили изготовление заключенными хоккейных клюшек.

Александр Лукашенко дал поручение «немного» усовершенствовать отечественные клюшки – в частности уменьшить ширину пера клюшки из дерева.

«Чё он гонит, в натуре! Зэки в перьях знают толк!», – шутят в комментариях на «Трибуне».

«Как они вообще изготавливали клюшки без согласования эскизов и размеров с ...»

«А почему не порекомендовал оптимальный загиб пера?»

На дискуссионной площадке talks.by новость также вызвала ироничные комментарии.

«Ржал полчаса. Равно как и мои родные )))»

«Попробовала представить, как премьер-министр Канады дает указания изготовителям клюшек... »

«Скоро зеки и президенту, наверное, костюм сошьют. Будет рассекать на различных саммитах в «подгоне» от братвы и фраеров».

«Представил, как во время матча из клюшки-выкидухи получается компактная коса».

«Необходимо наращивать производство клюшек. Для этого необходимо увеличивать число зэков. И логотип надо придумать designed by Lukashenko. С руками оторвут».

Виктор Малишевский написал в Facebook:

– Стало понятно, почему президент не полетел на саммит Восточного партнерства в Брюссель. Глава государства занят отечественным клюшками.