Как Путин стул Эрдогана «ушатал». Видеофакт

Ролик вирусно распространяется по сети с обеда четверга.

«Вот теперь квиты», - иронизируют пользователи Рунета, имея в виду непростые в последние годы российско-турецкие отношения.

Напомним, это не первый президентский «танец со стулом», который стал хитом интернета. Причем, с президентом России в главной роли.

К примеру, борьба Александра Лукашенко и Владимира Путина за стул оказалась среди лучших видео 2015 года (по версии известного сервиса Coub).