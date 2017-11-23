«Дядя Миша из Москвы» подарил Любани многоквартирный дом. Фотофакт

И обещает еще пять.

Председатель совета директоров ИООО «Славкалий» Михаил Гуцериев безвозмездно передал Любанскому райисполкому пятиэтажный 40-квартирный жилой дом. Официальная церемония передачи символического ключа состоялась в райцентре.

Фото mlyn.by

— Два года назад мы пообещали президенту Беларуси построить в городе жилой дом. И вот наше обещание выполнено, — цитирует Гуцериева Млын.BY. — Деньги не народные, деньги личные. Подарок получился неплохой. Проектом предусмотрено строительство еще 5 таких домов для работников горно-обогатительного комбината, на совете директоров принято решение дополнительно возвести еще 5 многоквартирных домов с соответствующей инфраструктурой. Их позже мы тоже безвозмездно передадим в собственность Любани. Таким образом в городе появится еще 10 жилых зданий.

Дом сдан с полной социальной отделкой, здесь только двух- и трехкомнатные квартиры.

Как рассказали REALTY.TUT.BY в Любанском райисполкоме, дом для начала должен быть по документам принят на баланс. И только потом квартиры будут переданы нуждающимся. Но кому из нуждающихся и на каких условиях, еще не решено.

Одно известно точно: продавать жилье тут не будут. Оно станет либо социальным (не для детей-сирот, которых в Любани на очереди много — сиротам полагаются только однокомнатные квартиры) либо перейдет в коммерческий фонд, то есть станет арендным.